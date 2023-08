Carlão Pignatari discute projetos para cidades paulistas com presidente do Crea-SP 

Conselho ajuda a verificar responsabilidade técnica em obras públicas, por exemplo.

O deputado Carlão Pignatari se reuniu nesta segunda-feira (21.ago) com o presidente em exercício do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), engenheiro Mamede Abou Dehn Jr., para discutir projetos em parceria para benefício dos municípios paulistas. Também participou do encontro o presidente da Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga), Rafael Salerno.

“O Crea-SP contribui muito com toda a sociedade, mas juntos podemos unir forças para benefícios maiores aos municípios paulistas, em especial os do interior de São Paulo. O que for necessário para melhorar a gestão das cidades e da vida da população, vamos fazer. Foi uma reunião produtiva e, em breve, podemos trazer soluções a diversas questões”, disse Carlão Pignatari.

O Crea-SP fiscaliza, controla, orienta e aprimora o exercício e as atividades profissionais nas várias modalidades da engenharia, desde a civil, passando pela ambiental, de alimentos e computação, por exemplo, até têxtil, geológica e agronômica, além das atividades dos tecnólogos.

“Somos o maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina e provavelmente um dos maiores do mundo. É sempre uma satisfação atender a sociedade e atuar em parceria com representantes do povo, como o deputado Carlão Pignatari”, afirmou Mamede.

Atuação

Mamede Abou Dehn Jr. é vice-presidente e assumiu o posto mais importante do Crea-SP na semana passada, em razão da licença do presidente, engenheiro Vinicius Marchese. Mamede está na vice-presidência desde a primeira Sessão Plenária Ordinária deste ano, realizada em janeiro, quando a diretoria do triênio de 2023-2025 tomou posse.

Formado em duas modalidades – Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e Engenharia de Produção Universidade Estadual de Maringá/PR (UEM) – o engenheiro representa a Unifev no plenário do Conselho, com uma trajetória marcada pela dedicação à área tecnológica por meio do associativismo e engajamento político.

“O foco sempre foi o profissional, trabalhar por eles e para eles. Desde sempre fui envolvido em grêmio estudantil, empresa júnior, associação e na política pública. Isso tudo me transformou na pessoa que sou hoje”, contou Mamede, que também integra a Searvo.

Planos

Focado em entregar valor aos profissionais, Mamede afirmou que o seu objetivo à frente do Cres-SP é continuar o andamento de projetos que já estão em curso e que estão transformando a experiência da área tecnológica com o Conselho, como a Rede CreaLab Coworkings, que já inaugurou cinco unidades com estações de trabalho compartilhadas pelo Estado; e o Crea-SP Capacita, que disponibiliza de cursos e treinamentos gratuitos tanto presencial, na Sede Angélica, quanto on-line, com transmissão pela TV Crea-SP; entre outras iniciativas.

Além disso, ele reforçou o compromisso com a defesa pela manutenção do salário-mínimo profissional e a fiscalização das atividades das Engenharias, Agronomia e Geociências, outras frentes que têm contribuído para o reconhecimento dos papéis das profissões na sociedade. “Como profissional, sei da importância que é ter quem olhe para as nossas necessidades. Por isso, estarei vigilante e de portas abertas para seguir trabalhando pela área tecnológica paulista”, disse.