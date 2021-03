Carlão Pignatari deve ser o candidato apoiado por Macris para presidir a Alesp

Carlão Pignatari, que cumpre o seu terceiro mandato como deputado estadual, é um dos líderes do governo na Alesp. A eleição ocorre dia 15 de março.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), de Votuporanga/SP, deve ser o nome apoiado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, para sucedê-lo na presidência da Casa. A eleição ocorre dia 15 de março.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Macris tem dito a aliados que seus planos futuros estão fora da Alesp. Por isso, ele vem sendo cotado para ser vice em chapa para o governo de São Paulo encabeçada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), em 2022.

Carlão Pignatari, que cumpre o seu terceiro mandato como deputado estadual, é um dos líderes do governo na Alesp. Durante encontro com os líderes partidários da Alesp, nesta semana, disse que trabalhará para que Macris seja vice de Garcia em 2022 e foi aplaudido.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a candidatura com Garcia como titular faz parte de costura mais ampla de João Doria (PSDB) para ser candidato presidencial no ano que vem. O governador apoiaria seu atual vice para assumir o estado de São Paulo e ganharia em troca o apoio do DEM em sua campanha nacional.

*Com informações do sbtinterior