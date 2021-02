Carlão Pignatari destina mais de R$ 2,8 milhões em dois anos para Santa Casa

Emendas de custeio foram destinadas para a Instituição, inclusive recurso para custeio de leitos de COVID-19.

Nos 70 anos de Santa Casa de Votuporanga, parcerias possibilitaram que a Instituição se tornasse referência na área da saúde. Sem dúvidas, o deputado estadual Carlão Pignatari é um dos principais defensores do Hospital, que atende a uma população estimada em meio milhão de habitantes.

Para se ter uma ideia da dimensão de sua atuação em prol da Santa Casa, em dois anos, foram R$ 2,8 milhões direcionados para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Em 2019, o deputado encaminhou R$ 500 mil de custeio. A quantia foi utilizada para gastos com materiais médicos hospitalares e energia elétrica, duas grandes e onerosas demandas da Instituição.

Já no ano passado, em meio à pandemia do Coronavírus, Carlão destinou três emendas para a Instituição, que faz o tratamento da doença para pacientes de Votuporanga e mais 16 cidades da região. O parlamentar direcionou R$ 500 mil para o Hospital, que custearam materiais médicos hospitalares, adequação predial e manutenção de máquinas e equipamentos.

Já a segunda emenda, ainda em 2020, foi ainda mais significativa. Carlão encaminhou R$ 1.078.400,00 para o combate à COVID-19. O recurso arcou com as despesas de plantão médico de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da patologia.

A terceira emenda foi direcionada para a Prefeitura de Votuporanga no valor de R$ 1 milhão, sendo que destes, R$ 750 mil foram encaminhados para a Santa Casa. O montante foi utilizado para pagamento de equipe multidisciplinar e plantão médico do Coronavírus.

Para o deputado, a saúde se tornou uma área ainda mais prioritária nesse momento de pandemia. “Sempre destinei uma parte do meu orçamento para a Santa Casa de Votuporanga, porque reconheço a excelente atuação de todos em prol daqueles que necessitam. Mas, em tempos de Coronavírus, direcionei mais recursos para a Instituição, que necessita de verba para esta nova demanda”, afirmou.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana reconheceu o trabalho do parlamentar. “Carlão Pignatari é votuporanguense e tem relação com nosso Hospital. Desde quando assumiu como deputado, tem se empenhado em nossas causas, não apenas com indicação de emendas, mas nos representando junto ao Governo Estadual e trazendo grandes conquistas, aperfeiçoando ainda mais a nossa assistência com qualidade e humanização”, destacou.