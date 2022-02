Carlão Pignatari destina emendas para castração animal e para a Santa Casa de Santa Fé do Sul

Recurso será utilizado no atendimento e cuidados de cães e gatos, e para insumos e medicamentos hospitalares.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, destinou emendas em apoio à causa animal e à Santa Casa de Santa Fé do Sul, no valor de R$ 390 mil.

O ofício, confirmando que o recurso será viabilizado ao município em breve, foi entregue nesta semana ao presidente da Câmara, vereador Ronaldo Lima, e a mais quatro vereadores locais: Paula Topan, Leandro Magoga, Marcelo Favaleça e Renato Ferraz.

De acordo com Lima, R$ 90 mil serão utilizados na contratação de serviço terceirizado para castração de cães e gatos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e os R$ 300 mil restantes, para insumos e medicamentos hospitalares da Santa Casa.

“Carlão é sempre muito sensível às demandas de Santa Fé e tem sido o deputado mais atuante em nossa cidade, principalmente, no que diz respeito à área social e à saúde. Ele tem feito a diferença por aqui e nós somos muito gratos por tudo”, afirmou o presidente da Câmara.

O parlamentar também citou que considera a conquista bastante positiva para a cidade, enaltecendo a importância de trabalhos que envolvem a causa animal e o cuidado com as pessoas. “Ambas as emendas tratam de saúde pública e buscam trazer mais qualidade de vida para a população. Parabenizo as lideranças locais pela conquista, na certeza de que estamos fazendo o nosso melhor por Santa Fé do Sul”.

Mais benefícios

Outras duas emendas também destinadas pelo deputado Carlão ao município estão em andamento. Uma delas é no valor de R$ 150 mil e será usada para a iluminação da ciclovia que liga a cidade a Três Fronteiras. A outra, no montante de R$ 350 mil, prevê a construção de uma Areninha, no bairro Flora Araújo.

O projeto abrange campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED.