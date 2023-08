Carlão Pignatari destaca desenvolvimento econômico e social durante comemoração do aniversário de Votuporanga 

Município completou 86 anos nesta terça-feira, dia 8 de agosto.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta terça-feira (8.ago), das comemorações de 86 anos do aniversário de Votuporanga. Solenidade foi realizada na Praça Cívica “Prof°. Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica. À população, o parlamentar destacou as conquistas para o município que trazem desenvolvimento econômico e social.

“Votuporanga completa hoje 86 anos. Uma cidade que melhora a cada dia. Uma cidade que vem crescendo e se desenvolvendo, melhorando a vida das pessoas que moram aqui, na área da saúde, da educação, na assistência social. Votuporanga é uma cidade que não vive só de obras, mas de atitudes assistenciais e de atitudes na saúde”, disse Carlão Pignatari.

Como exemplo, ele citou a inauguração, no último sábado (5), do primeiro Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil da região. Até então, apenas São José do Rio Preto tinha uma unidade do tipo, especializada no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais, inclusive substâncias psicoativas.

O deputado parabenizou o prefeito Jorge Seba pelo trabalho no município, e reafirmou seu compromisso com a cidade e a defesa dos interesses dos votuporanguenses na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Votuporanga pode sempre contar comigo. Eu trabalho todos os dias para que a nossa cidade, cada vez mais, cresça, se desenvolva, e melhore a vida de cada um dos moradores que vivem aqui. Parabéns, Votuporanga”, afirmou Carlão.

O prefeito Jorge Seba também agradeceu ao deputado e lembrou do seu trabalho como prefeito de Votuporanga, entre os anos 2001 e 2008. “Quero aqui agradecer ao Carlão. Vivemos um momento de franco progresso. Tivemos a pandemia, pós-pandemia e agora o fortalecimento do progresso. Minhas decisões sempre passam pela opinião do Carlão. Ele contribui com muitas coisas, não apenas os recursos conquistados por emendas ou junto ao governo do Estado, a quem também agradeço. Por isso, são 100 mil pessoas que te agradecem todos os dias, Carlão”, afirmou, ao lado da primeira-dama Rose Seba, do vice-prefeito Cabo Valter, de vereadores e autoridades.