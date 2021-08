Carlão Pignatari cumpre agenda na região de Votuporanga nesta sexta-feira

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo terá compromissos em Fernandópolis, Aspásia, Meridiano, Bálsamo e Tanabi.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, cumpre agendas em Fernandópolis, Aspásia, Bálsamo e Tanabi nesta sexta-feira, dia 20 de agosto.

Em Fernandópolis, Carlão participa do sorteio dos endereços das 219 moradias do conjunto habitacional Fernandópolis 1 a partir das 9h na Câmara de Vereadores. Em seguida, o deputado vai para o 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), onde assina parcerias com municípios da região noroeste paulista.

Em Aspásia, às 13h, o presidente da Alesp estará na escola municipal “Rosangela Aparecida Veiga Gonçalves”, para entrega de títulos de moradia a famílias e recebimento de homenagem da Câmara Municipal.

Já em Meridiano, Carlão Pignatari se encontra com a prefeita Márcia Adriano na praça Alvorada, no conjunto habitacional Meridiano B, para descerramento da placa de revitalização do local. O evento será a partir das 15h.

Em Bálsamo, o presidente se encontra com lideranças políticas municipais e regionais a partir das 17h. Em seguida, ele vai para Tanabi, onde também se reunirá com lideranças políticas locais e regionais.