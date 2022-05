Carlão Pignatari cumpre agenda e anuncia investimentos em municípios do noroeste paulista 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo esteve nesta quinta em Nova Aliança, Urupês, Adolfo, Mendonça, Sales e Irapuã.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, visitou nesta quinta-feira (5) seis municípios do noroeste paulista. Ele esteve em Nova Aliança, Urupês, Adolfo, Mendonça, Sales e Irapuã, onde se reuniu com prefeitos, vereadores e a população, e anunciou melhorias e investimentos em diversas áreas dos municípios.

Na primeira parada, no município de Nova Aliança, Carlão foi recebido pelo prefeito Jurandir Barbosa e lideranças locais. No CCI (Centro de Convivência do Idoso), conversou com a população. Para a região, ele contribuiu destinando, por meio de parcerias e emendas, R$ 15 milhões para as áreas da educação, desenvolvimento regional, agricultura e saúde, e na compra de caminhão de lixo, revitalização da praça da matriz no distrito de Nova Itapirema, reforma do Ginásio de Esportes e a construção da rodoviária.

“Estar junto da população é o grande compromisso do meu mandato. É preciso ouvir as demandas das pessoas, saber do que estão precisando, do que as cidades precisam, seja na área da saúde, da educação, no social, habitação, emprego e tantas outras. Com muito trabalho e dedicação, estamos atendendo os principais pedidos dos prefeitos e da população, e vamos fazer muito mais”, afirmou o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.

Em seguida, o presidente do Parlamento paulista foi para a cidade de Urupês. Carlão Pignatari foi recepcionado com um café junto com líderes locais e o prefeito Aldemir Cassio Greggio, conhecido como Bica. Especificamente no distrito de São João de Itaguaçu, inaugurou uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e anunciou a destinação de R$100 mil para castração animal, a pedido da vereadora Zildinha.

Ao todo, também já foram destinados mais de R$ 15 milhões para a cidade, por meio de parcerias nas áreas da saúde, defesa civil, infraestrutura e meio ambiente. O dinheiro foi usado para a compra de ambulâncias, aquisição de equipamentos para a Defesa Civil e, entre outros destinos, revitalização do parque Mário Covas. Ainda em Urupês, ele participou de uma entrevista na rádio local.

O presidente da Alesp visitou e almoçou no Clube da Terceira Idade da cidade de Adolfo, acompanhado pelo prefeito Chem. A região de Adolfo já recebeu mais de R$ 10 milhões com auxílio de Carlão. A verba foi destinada para, dentre outras áreas, infraestrutura e meio ambiente, educação e desenvolvimento regional, como a compra de ônibus, recuperação de estradas vicinais e revitalização do parque do Jericó.

Em Mendonça, Carlão foi recepcionado pelo prefeito Juliano Souza Oliveira e fez parte de uma reunião de líderes. No Centro de Referência e Assistência Social de Mendonça, ele participou de uma entrega de Cestas Verdes aos munícipes e acompanhou uma apresentação de dança dos idosos.

Para a região de Mendonça, Carlão auxiliou a destinação de R$ 20 milhões por meio de convênios e parcerias para unidades de saúde e desenvolvimento regional, como recuperação de estradas vicinais.

Em Sales, o presidente da Alesp esteve presente para a inauguração e visita da nova instalação da creche “EMEI Professor Osvaldo Rodrigues Estrella” junto com Josemar Francisco Abreu. Carlão Pignatari auxiliou melhorias com direcionamento de R$ 11 milhões que foram investidos na saúde, com compras de ambulâncias, desenvolvimento regional e com o Programa Nossa Rua.

Seu último compromisso desta quinta-feira (5) foi no município de Irapuã. Carlão foi recebido pela prefeita Reni Aparecida e participou de reunião com equipes de trabalho da prefeitura. Carlão contribuiu com destinação de R$ 6 milhões para o município por meio de parcerias, investimentos e emendas. A verba foi destinada para o desenvolvimento regional e reformas, como da UBS, velório, cemitério e recapeamento asfáltico na cidade.