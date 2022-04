Carlão Pignatari conquista recurso para construção de ponte em Barretos destruída por enchente

Convênio com a Defesa Civil do Estado foi assinado na manhã desta quarta-feira (6); estrutura ligará, novamente, os bairros Barretos II e Cristiano de Carvalho.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, conquistou R$ 2,7 milhões, junto ao governo do Estado, para construção de uma importante ponte em Barretos, destruída durante a enchente que atingiu a cidade há três meses.

O convênio liberando o recurso foi assinado com a Defesa Civil do Estado na manhã desta quarta-feira (6), no Palácio dos Bandeirantes. Participaram da solenidade a prefeita do município, Paula Lemos, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, o deputado federal Geninho Zuliani, o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Alexandre Monclús Romanek, e o diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Fauzi Salim Katibe.

“Desde o primeiro momento em que aconteceu essa tragédia, o governo de São Paulo tem se dedicado a minimizar os estragos em Barretos e a amparar as pessoas que mais sofreram com toda essa situação. Eu estive no município logo em seguida, e temos trabalhado muito pela recuperação da cidade. Cumprimento a todos os envolvidos pelo excelente trabalho que vem sendo feito até aqui. Apesar de ser um fato triste, hoje estamos felizes, pois já conquistamos mais de R$ 10 milhões com o governo de São Paulo para a reconstrução da parte conhecida como centro antigo de Barretos e, agora, mais esses R$ 2,7 milhões para construção da ponte”, celebrou Pignatari.

A prefeita Paula aproveitou o momento para reiterar os seus agradecimentos ao governo estadual e ao presidente da Alesp. “Sou realmente muito grata a tudo que Barretos tem recebido, graças ao trabalho dos nossos amigos, deputado Carlão e governador Rodrigo Garcia. Com a assinatura deste convênio hoje, iniciaremos, em breve, a construção dessa importante via que liga os bairros Barretos II e Cristiano de Carvalho”, explicou.

Enchente

A estrutura sobre o córrego Bairro Preto, em Barretos, cedeu após a forte enchente ocorrida na cidade no dia 6 de janeiro. O local foi interditado desde então, mas os moradores não ficaram isolados, em razão de acessos alternativos com outros bairros.

Segundo a prefeitura, a ponte já tinha apresentado problemas em 2013 e foi reformada em gestões anteriores.

Diante dos estragos, foi decretado estado de calamidade pública no município.

A Defesa Civil informou que, em três horas, a chuva acumulada atingiu 150 milímetros, o que é quase a metade da média histórica para o mês de janeiro.

O temporal atingiu todas as regiões da cidade, mas os alagamentos foram maiores nas partes baixas, onde a água invadiu dezenas de casas.

Recentemente, o deputado Carlão esteve novamente na cidade, acompanhando o início da primeira parte dos trabalhos, em que estão sendo recuperadas as ruas 16 e 22.