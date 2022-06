Carlão Pignatari conquista R$ 770 mil para castração de animais em 12 cidades do interior paulista 

Recurso garantidos em emendas já estão liberados para as prefeituras iniciarem os mutirões.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, conquistou R$ 770 mil em emendas para castração de animais em 12 municípios do interior paulista. Os recursos já estão disponíveis para as prefeituras iniciarem os mutirões junto às unidades locais de defesa e saúde animal.

As cidades beneficiadas com as emendas são: Álvares Florence, Américo de Campos, Cedral, Cravinhos, Embaúba, Floreal, Indiaporã, José Bonifácio, Nova Aliança, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul e São João da Boa Vista.