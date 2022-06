Carlão Pignatari conquista ônibus escolares para mais 17 cidades do interior paulista 

No mês passado, 20 municípios das regiões norte e noroeste paulista também receberam os veículos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, comemorou, nesta quarta-feira (8.jun), a conquista de ônibus escolares para mais 17 municípios do noroeste e norte paulista. A cerimônia de entrega dos bens foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, e contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Hubert Alquéres.

No começo do mês de maio deste ano, Carlão já tinha conquistado ônibus escolares para 20 cidades das regiões noroeste e norte do Estado. Além disso, também foi garantido um caminhão frigorífico para a região de Novo Horizonte. O veículo é usado para transporte de alimentos e merenda entre as escolas públicas estaduais, aumentando a segurança e qualidade.

“Os ônibus escolares são fundamentais para os alunos, principalmente da área rural. Eles são um importante instrumento para garantir que os estudantes não deixem de frequentar as escolas. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso governador Rodrigo Garcia, que tem feito um excelente trabalho por todo o Estado”, disse Carlão.

Dessa vez, as cidades que receberão os veículos são Cedral, Cravinhos, Dolcinópolis, General Salgado, Guarani d’Oeste, Ilha Solteira, Itajobi, Nova Aliança, Novais, Palestina, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Rita d’Oeste, Tanabi, Três Fronteiras e Valentim Gentil.

Em maio, as cidades beneficiadas com um ônibus escolar, cada, foram Álvares Florence, Ariranha, Braúna, Colina, Coroados, Estrela d’Oeste, Guariba, Mendonça, Mirassolândia, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Muritinga do Sul, Paulo de Faria, Sales, Santa Rosa de Viterbo, Tabapuã, Turiúba e Zacarias.

No atual governo estadual, mais de mil novos ônibus escolares já foram distribuídos, beneficiando mais de 500 municípios. O Estado de São Paulo conta com mais de um milhão de alunos estudando em escolas públicas do Estado em tempo integral.