Carlão Pignatari conquista, junto ao governador Tarcísio, investimentos da Defesa Civil para o interior 

Entre as ações estão a construção de pontes e travessias, e a entrega de viaturas para a Defesa Civil dos municípios.

O deputado Carlão Pignatari comemorou, nesta terça-feira (2.abr), o anúncio de construção de pontes e travessias, e a entrega de viaturas para a Defesa Civil de 22 cidades do interior paulista. Os investimentos ultrapassam R$ 12 milhões e vão beneficiar milhares de pessoas com mais segurança, conforto e qualidade de vida. O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas, secretários estaduais, prefeitos e prefeitas, além de servidores e população.

“É uma conquista muito grande e especial para o interior paulista. São pontes e travessias que vão garantir mais segurança e conforto para as pessoas, principalmente aquelas que moram na zona rural dos municípios, e também vai ajudar no escoamento da produção agrícola e do agronegócio como um todo. Já as viaturas e equipamentos da Defesa Civil vão garantir um atendimento especializado e de qualidade a todos”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Os convênios firmados com Votuporanga, Getulina, Valparaíso, Bilac, Paraíso, Bady Bassitt, Buritama, Torrinha, Floreal, Coroados, General Salgado, Mirandópolis e Bento de Abreu vão garantir pontes e travessias. Em Votuporanga, por exemplo, a nova ponte sobre o córrego da Piedade, na estrada vicinal que liga a cidade a Álvares Florence, vai facilitar a vida da população do entorno, que enfrenta dificuldades no escoamento da produção agrícola e também na locomoção. Atualmente, os moradores da região precisam usar outro caminho, o que aumenta a distância. “Será uma grande conquista para todos”, disse o deputado.

Para Getulina, serão duas obras: uma travessia e uma ponte em duas vicinais diferentes que cruzam o córrego Gavanhery. O investimento é de quase R$ 1,5 milhão. Em Mirandópolis, a obra da travessia será na vicinal Kenji Matsuzawa, enquanto que em Valparaíso será na vicinal sobre o córrego Miguel Máximo. Já em Bilac, a obra da ponte será sobre o ribeirão Baguaçu. Em Bento de Abreu, a travessia a ser construída será sobre o córrego da Mula.

Em Paraíso, o convênio a ser assinado permitirá a construção de uma travessia na estrada que cruza o córrego da Cachoeira. Em Bady Bassitt, a obra será de proteção para a cabeceira da ponte na rua Pontes, sobre o ribeirão Borboleta. A obra da travessia em Buritama será na vicinal Modesto Saes Mano, no cruzamento com o córrego Palmeirinha. Já em Torrinha, a travessia será sobre o ribeirão dos Pinheirinhos.

Em Floreal, a travessia será sobre o córrego da Arribada, enquanto em Coroados será na vicinal Anor Gualberto Junqueira, no trecho que corta o ribeirão Baixotes. Em General Salgado, a travessia será sobre o córrego da Barraca. “Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e a toda a equipe da Defesa Civil do Estado, comandada pelo coronel Henguel Ricardo Pereira, que também é o nosso secretário-Chefe da Casa Militar, por essas ações no interior paulista. É de grande importância para todos”, afirmou Carlão Pignatari.

Outras conquistas

As cidades de Américo de Campos, Coroados, Ipiguá, Mendonça, Nipoã, Poloni, Três Fronteiras, Aramina e Pratânia receberão, cada uma, novas viaturas para a Defesa Civil.

Ainda na cerimônia foram descerradas placas de inauguração de obras em Araçatuba, Braúna, Mirassol, Getulina, Santana da Ponte Pensa, Magda, Macaubal e Indiaporã. Os investimentos ultrapassam R$ 8 milhões.

“Essas obras foram iniciadas nos anos anteriores e contaram com nosso apoio. Elas já foram entregues e agora estão sendo oficialmente inauguradas. São iniciativas que estão ajudando a todos, oferecendo mais segurança e qualidade de vida”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Em Araçatuba, a ponte foi construída na estrada Agnaldo Fernando dos Santos, sobre o ribeirão Baguaçu. Já em Mirassol, foi feito a reconstrução do sistema de drenagem na marginal Newton Flávio Silva Pinto, no córrego do Fundão. Em Getulina, foi feita a construção de duas travessias: uma na estrada sobre o córrego São Joaquim e outra na rua Comendador Tadayuki Sonhehara, sobre o córrego da Mata.

Na cidade de Santana da Ponte Pensa, a reconstrução da ponte na Estrada 34, sobre o córrego do Escondido, melhorou muito a vida da população. Em Magda, foi feita a construção de uma ponte sobre o córrego dos Macaúbas, enquanto que em Macaubal a ponte foi sobre o ribeirão Santa Bárbara. Já em Indiaporã, a travessia foi construída sobre o córrego Tatu. Em Braúna, a travessia foi na vicinal sobre o córrego do Macuco.