Carlão Pignatari conquista equipamentos para a Santa Casa de Votuporanga e hospitais da região

Ao todo, são mais de mil aparelhos e equipamentos, com investimento total de R$ 23,2 milhões.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, conquistou, junto ao governo paulista, a aquisição de 1.030 aparelhos e equipamentos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto e as Santas Casas de Votuporanga, Fernandópolis, Monte Aprazível, Palmeira d’Oeste, José Bonifácio, Novo Horizonte e Jales. São tomógrafos, aparelhos e equipamentos cardíacos e cirúrgicos, camas hospitalares, monitores, cadeiras para hemodiálise e quimioterapia, e cadeiras de rodas, com um investimento total de R$ 23,2 milhões.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) durante visita do deputado ao Hospital de Base e à Santa Casa de São José do Rio Preto. “Graças ao trabalho incansável do nosso governador João Doria e do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, o Estado de São Paulo tem conseguido garantir todas essas melhorias para os nossos hospitais. Fico muito feliz em intermediar essas conquistas e melhorar o atendimento para os pacientes de toda a nossa região noroeste. É uma realização e uma satisfação ver a saúde do nosso Estado cada dia melhor”, afirmou Carlão Pignatari.

Só para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que recebe pacientes de mais de 150 cidades da região, foram R$ 15,7 milhões em equipamentos. “Estamos aqui no Hospital de Base mostrando a quantidade de recursos que o governo de são Paulo investiu nesse querido hospital, que vem melhorando cada vez mais, fazendo leitos de UTI Pediátrico, e assim mostrando o papel que um parlamentar faz, aproximando o hospital do governo de São Paulo. Quero agradecer ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia pelos recursos aqui investidos”, disse Carlão.

Para a Santa Casa de Votuporanga foram adquiridos R$ 5,8 milhões em aparelhos e equipamentos. São novas mesas cirúrgicas, monitores, suportes, cadeiras de roda e luzes cirúrgicas. Para todos os casos, foi feita uma avaliação detalhada das necessidades dos hospitais. Todo o trabalho foi realizado pelas equipes da Divisão Regional de Saúde. As Santas Casas de Fernandópolis, Monte Aprazível, Palmeira d’Oeste, José Bonifácio, Novo Horizonte e Jales receberam, juntas, mais de R$ 2 milhões em equipamentos, que vão ajudar no atendimento da população.