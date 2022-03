Carlão Pignatari conquista ambulâncias para seis municípios do noroeste paulista 

Veículos foram solicitados por meio de emenda parlamentar e estarão disponíveis para retirada nesta quarta-feira (23), em Sorocaba.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, anunciou nesta terça-feira (22.mar) a conquista de seis ambulâncias para os municípios de Auriflama, Estrela d’Oeste, General Salgado, Guarani d’Oeste, Novais e Planalto, na região noroeste paulista.

Os veículos foram solicitados por meio de emenda parlamentar e estarão prontos para retirada pelas prefeituras já nesta quarta-feira (23), em Sorocaba.

“Essas ambulâncias vão ajudar e muito no atendimento dos pacientes nas cidades e também no transporte para consultas e internações em hospitais da região, que são referência para tratamento especializado. É uma conquista que me orgulho muito em realizar junto aos prefeitos e vereadores, por meio de emendas ao Orçamento estadual”, disse Carlão Pignatari.

Nesta segunda (21), Carlão também anunciou a conquista de R$ 23,4 milhões em veículos, caminhões, tratores e máquinas a 64 municípios do interior do Estado. Os bens serão entregues pelo governo paulista às prefeituras, dentro do programa “Nova Frota”, que prevê investimentos totais de R$ 1 bilhão neste ano.