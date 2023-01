Carlão Pignatari condena terror e invasão nas sedes dos Três Poderes 

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo disse que atos “afrontam nossa democracia”

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, emitiu nota oficial repudiando as invasões de golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília/DF, na tarde do último domingo (8.jan).

Em meio à multidão estão dezenas de pessoas de Votuporanga/SP e região levadas por diversos ônibus que partiram na noite de sexta-feira (6), e manhã do sábado (7), véspera dos ataques.

Leia a íntegra do texto de Carlão Pignatari:

“Repudio as invasões e depredações nas sedes dos Poderes, em Brasília. São atos que afrontam a nossa democracia. Manifestações, divergências e críticas fazem parte do estado democrático, mas essas cenas criminosas e de baderna, não. O respeito à constituição está acima de tudo.”