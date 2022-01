Carlão Pignatari comemora investimentos para novo lote de recuperação de vicinais no noroeste paulista

Governo de São Paulo vai investir R$ 135,8 milhões em 16 obras, beneficiando ao menos 20 municípios da região.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, comemorou o anúncio de investimentos do governo estadual em novo lote de recuperação de estradas vicinais no noroeste paulista. Serão aplicados R$ 135,8 milhões em 16 obras, que vão beneficiar ao menos 20 municípios da região.

“Trabalhamos muito para mais essa conquista. As estradas vicinais no interior de São Paulo e, principalmente, na nossa região noroeste paulista, são fundamentais. Elas precisam estar em boas condições para melhorar a vida das pessoas, e é isso que estamos fazendo. Muitas obras já estão em andamento e outras mais virão ainda neste ano”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp falou ainda da importância das obras para geração de emprego e renda para as famílias da região. “O governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia estão fazendo uma gestão voltada para o cidadão, fortalecendo a economia, melhorando a infraestrutura e gerando oportunidade de emprego e renda. São Paulo é o melhor Estado do Brasil e continuaremos na liderança”, afirmou Carlão Pignatari.

Em todo o Estado de São Paulo, a fase 8 do programa Novas Estradas Vicinais vai recuperar 95 vicinais, que ligam as cidades e são fundamentais para a locomoção das pessoas, para a economia e o escoamento da produção agropecuária. Após a conclusão das licitações, as obras nas vias serão iniciadas imediatamente.

Na fase 8, a região noroeste será contemplada com a recuperação de 208 quilômetros, nos municípios de Neves Paulista, União Paulista, Américo de Campos, Álvares Florence, Populina, Ouroeste, São José do Rio Preto, Mirassol, Itajobi, Novo Horizonte, Urupês, Paranapuã, Mesópolis, Sales, Nova Independência, Suzanópolis, Mirandópolis, Pereira Barreto, Buritama e Lourdes.

Para Itajobi e Novo Horizonte, serão investidos R$ 23,3 milhões na recuperação da vicinal entre as cidades, passando por Nova Cardoso. São 37,3 quilômetros de via que receberão recapeamento, sinalização e diversas outras melhorias. Entre Mirandópolis e Pereira Barreto, serão R$ 14 milhões aplicados nos 24,6 quilômetros na vicinal de ligação ao bairro 2ª Aliança e a rotatória da pista que vai para Pereira Barretos.

A vicinal entre São José do Rio Preto até Mirassol, passando pela Fundação Casa, e a estrada de Mirassol/Jaci até Neves Paulista, receberão R$ 6,8 milhões em investimentos. São cerca de 10 quilômetros no total. Já a ligação entre Américo de Campos e Álvares Florence terá R$ 11,6 milhões aplicados na recuperação, totalizando 17,4 quilômetros.

Abaixo, as cidades e trechos beneficiados, com quilometragem e valor do investimento previsto.

FASE 8 – NOVAS ESTRADAS VICINAIS

Neves Paulista e União Paulista

– Recuperação da estrada que liga Neves Paulista, Miraluz e a divisa com José Bonifácio, e da estrada que liga União Paulista, Nova Brasília até a região 11

– 18,6 km

– R$ 12.374.034,68

Américo de Campos/Álvares Florence

– Recuperação da estrada que liga Américo de Campos (SP-479) à Álvares Florence (SPA-137/461)

– 17,4 Km

– R$ 11.606.612,73

Populina/Ouroeste

– Recuperação da vicinal de Ouroeste (SP-543) à rodovia SP-463, para Populina

– 9,9 Km

– R$ 6.359.225,97

São José do Rio Preto/Mirassol/Neves Paulista

– Recuperação da Estrada Vicinal São José do Rio Preto (BR-153) – Fundação Casa e dispositivo (1° trecho), e da ligação Mirassol/Jaci até Neves Paulista

– 10,2 Km

– R$ 6.874.184,73

Itajobi/Novo Horizonte

– Recuperação da estrada Vicinal Itajobi – Nova Cardoso até Novo Horizonte

– 37,7 Km

– R$ 23.365.793,65

Urupês

– Recuperação da Estrada Vicinal Urupês até divisa do trecho concedido

– 12,91 Km

– R$ 11.291.968,05

Paranapuã/Mesópolis

– Recuperação da Estrada Vicinal Paranapuã – Bairro Aldeia até Mesópolis

– 17 Km

– R$ 11.260.754,90

Sales

– Recuperação da Estrada Vicinal Sales – Praia do Torres

– 12,2 Km

– R$ 6.668.672,97

Nova Independência

– Recuperação da ligação da SP-563 (Nova Independência) – Bairro Volta Grande

– 6,15 Km

– R$ 8.328.719,64

Suzanópolis

– Recuperação da ligação Suzanópolis – Córrego Tapir (SP-595)

– 8,05 Km

– R$ 4.171.586,50

Mirandópolis

– Recuperação das ligações bairro 1ª Aliança (Mirandópolis) – 2ª Aliança (Mirandópolis) e bairro 1ª Aliança (Mirandópolis) – 3ª Aliança (Bairro Aliança)

– 20,3Km

– R$ 10.414.788,76

Mirandópolis/Pereira Barreto

– Recuperação da ligação bairro 2ª Aliança (Mirandópolis) a rotatória SPI-627/310 (Pereira Barreto)

– 24,6 Km

– R$ 14.742.947,90

Buritama/Lourdes

– Recuperação da ligação Buritama – Lourdes (entroncamento com a SP-461 Km 54,1)

– 13,3 Km

– R$ 8.348.752,70