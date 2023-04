Carlão Pignatari comemora implantação de terceira faixa em rodovia de Rio Preto

Contrato para obras foi assinado nesta quarta-feira pelo governador Tarcísio de Freitas.

O deputado Carlão Pignatari comemorou, nesta quarta-feira (12.abr), o anúncio de implantação da terceira faixa na rodovia Washington Luís, no trecho entre Cedral, São José do Rio Preto e Mirassol, no interior paulista. O contrato da nova concessão do Lote Noroeste foi assinado durante a tarde, em São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas, e prevê investimentos de cerca de R$ 5 bilhões até 2030.

“Serão mais de 500 quilômetros de rodovias sob uma nova concessão, e agora, graças a Deus, teremos a nossa facilidade em São José do Rio Preto, com a terceira faixa, melhorando o fluxo dos motoristas que passam pelo trecho. Parabéns ao governo de São Paulo, um projeto que vem de anos anteriores e agora se concretizou, com cerca de R$ 5 bilhões de investimentos até 2030”, disse o deputado Carlão Pignatari.

A concessão terá duração de 30 anos e passa a valer no dia 1º de maio. Ao todo, estão previstos R$ 13,9 bilhões no empreendimento, sendo: 123 quilômetros de duplicação de pistas; 95 quilômetros de faixas adicionais; 75 quilômetros de ciclovias; 26 quilômetros de implantação/adequação de marginais; 37 viadutos; 42 passarelas implantadas/adequadas; 17 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU); três balanças fixas e três pontos de paradas de descanso para caminhoneiros.

“Tudo isso vai garantir mais segurança e fluidez no trânsito, mais emprego e renda para as famílias, e mais desenvolvimento para a nossa região noroeste paulista. Nos cinco primeiros anos do contrato, deverão ser gerados até 26 mil empregos diretos e indiretos. É um grande investimento que vai beneficiar a todos”, afirmou Carlão, lembrando que a atual concessionária Triângulo do Sol deixará a operação e o valor do pedágio será reduzido.

O Lote Noroeste contempla cinco rodovias: SP-310 (Rodovia Washington Luís), SP-323 (Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto); SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – entre Bebedouro e Barretos); SP-333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil) e SP-351 (Rodovia Comendador Pedro Monteleone).