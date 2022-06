Carlão Pignatari comemora conquistas de Barretos e região durante o Governo na Área

Presidente da Alesp acompanhou o governador Rodrigo Garcia em agenda nesta sexta-feira na cidade.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, comemorou, nesta sexta-feira (10), as conquistas de Barretos e das cidades da região durante o “Governo na Área”, iniciativa conduzida pelo governador Rodrigo Garcia que aproxima o governo paulista da população. Foram anunciados cerca de R$ 250 milhões em investimentos na região, que é formada por 19 municípios.

“A região de Barretos é fundamental para o desenvolvimento de todo o Estado de São Paulo. Ao todo, são 19 municípios com um potencial econômico gigantesco, graças aos seus trabalhadores e à indústria, agropecuária, ao turismo, entretenimento, o setor de serviços, o comércio e tantas outras atividades econômicas. Por isso essa parceria do governo estadual é fundamental para a população”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp falou sobre o trabalho iniciado lá em 2019, que resultou na retomada da capacidade de investimento pelo Estado. “Quando o Rodrigo Garcia tomou posse, lá em janeiro de 2019, como vice-governador, ele viu que não havia recursos para investimentos. Então foi feito todo um trabalho e agora os investimentos nos municípios somam mais de R$ 50 bilhões. Só um homem sério e trabalhador como o Rodrigo Garcia poderia fazer isso”, afirmou Carlão.

O deputado elogiou a prefeita Paula Lemos e seu secretário, que tem feito um trabalho de excelência na cidade com o apoio do governo estadual. “Todas as oportunidades estão sendo dadas e a prefeita e sua equipe estão de parabéns por melhorar e ampliar os serviços para a população”, disse, lembrando da iniciativa da Alesp, que aprovou a transformação de Barretos em estância turística, favorecendo o envio de recursos para a cidade.

Medidas

Foram inauguradas, de uma só vez, a recuperação e pavimentação de diversas estradas vicinais em Barretos e municípios da região. O investimento nas obras ultrapassou R$ 20 milhões. Uma das intervenções foi na vicinal de ligação entre a SP-326 ao aeroporto de Barretos. Teve obra em Orindiúva, Guaraci, Miguelópolis e Guaíra. Também foi inaugurado o Poupatempo de Olímpia, a orla turística de Colômbia e a revitalização do Bom Prato, em Barretos.

Na área social, foi anunciado investimento de R$ 16,5 milhões, entre eles construção de escola em Barretos, creche em Guaraci e ampliação de creches em Altair, Barretos, Colina e Olímpia. Guaíra também terá uma Etec e Barretos receberá quase R$ 2 milhões para serviços odontológicos. Ainda foram entregues 112 veículos para os municípios, no total de R$ 41 milhões, e viaturas para a Defesa Civil e Segurança no Campo.

Na habitação, serão construídas quase 500 moradias em Barretos, Guaraci, Guaíra e Jaborandi, ao valor de R$ 50,3 milhões. Para Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Embaúba, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, Severínia, Taiaçu, Taiuva, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto, serão liberados R$ 74,3 milhões para obras de infraestrutura urbana.

Barretos e Olímpia, que são estâncias turísticas, e Bebedouro e Guaíra, que são MITs (Municípios de Interesse Turístico), vão receber quase R$ 10 milhões para investimentos na área. O governo vai liberar ainda R$ 8,7 milhões para as cidades para obras de infraestrutura viária e melhorias no trânsito, além de conquistas em outras áreas como meio ambiente, saneamento, crédito para empreendedores, entre outros.

Ao lado do governador Rodrigo Garcia, Carlão visitou a primeira Casa da Juventude do Estado, onde serão realizadas atividades sociais, esportivas e educativas com adolescentes e jovens de Barretos. O projeto é do governo estadual em parceria com as prefeituras. Mais de 20 casas como essa estão sendo construídas pelo Estado. Depois, o presidente da Alesp e o governador visitaram o Hospital de Amor e se reuniram com o presidente da instituição, Henrique Prata. Por fim, visitaram obras que estão em andamento em Barretos, como as de recuperação e drenagem após as chuvas que atingiram a cidade em janeiro deste ano.