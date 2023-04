Carlão Pignatari celebra liberação de recursos para Sebastianópolis do Sul e São João das Duas Pontes

Convênios vão garantir recape de avenida e reforma de ginásio municipal.

O deputado Carlão Pignatari celebrou, nesta terça-feira (4.abr), a liberação de recursos para os municípios de Sebastianópolis do Sul e São João das Duas Pontes, no interior paulista. Os convênios vão garantir o recape da Avenida Dagoberto Alonso Raia, em Sebastianópolis do Sul, e a reforma do ginásio municipal de São João das Duas Pontes.

“Os recursos são resultados de convênios firmados no ano passado entre as prefeituras e o governo paulista, e teve total apoio do meu mandato. Sou um deputado do interior paulista, defendo os municípios e melhorias para a população. Estarei sempre pronto para atender as demandas dos prefeitos, de vereadores e da população”, disse Carlão Pignatari.

Para Sebastianópolis do Sul, serão R$ 400 mil. Já para São João das Duas Pontes, serão R$ 200 mil. “O recape da avenida em Sebastianópolis do Sul vai garantir mais segurança para motoristas e pedestres, e a reforma do ginásio de São João das Duas Pontes vai proporcionar melhorias para a prática de esportes e outras atividades”, afirmou o deputado.