Carlão Pignatari celebra entrega de 430 veículos e repasse de R$ 105 milhões para obras de infraestrutura no noroeste paulista 

Presidente da Alesp participou da ação estadual “Governo Na Área” ao lado do governador Rodrigo Garcia nesta segunda, em Rio Preto.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, celebrou nesta segunda-feira (2.mai) o repasse de ao menos R$ 320 milhões em investimentos do governo paulista aos municípios da região noroeste paulista. O chefe do Legislativo paulista participou do “Governo na Área” ao lado do novo governador Rodrigo Garcia, em São José do Rio Preto.

Foram repassados 430 máquinas e veículos a 96 cidades da região, entre ambulâncias, vans, caminhões-pipa, retroescavadeiras, pá-carregadeiras e patrulhas rurais. O investimento no programa Nova Frota SP, de modernização dos veículos municipais, foi de R$ 149 milhões. Prefeitos e vereadores de diversas cidades agradeceram o investimento prioritário.

“Esses veículos, máquinas e equipamentos são fundamentais para atender a população das cidades, seja no transporte de pacientes, na conservação de ruas e avenidas, abertura de novas vias, limpeza urbana e patrulhamento da zona rural, atendendo aos produtores agropecuários. É um importante investimentos”, disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

Junto com o governador, o chefe do Parlamentou entregou ainda nove viaturas e kits de equipamentos para seis municípios da região: Catanduva, Guapiaçu, Mesópolis, Nova Granada, Urupês e Votuporanga. O valor do investimento é de R$ 944,8 mil. O Corpo de Bombeiros de Rio Preto recebeu ainda mais uma viatura de resgate no valor de R$ 320 mil, para socorro da população.

Infraestrutura

Também foi autorizada a liberação de recursos por meio de 145 convênios entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e as prefeituras da região. A medida influenciará diretamente a infraestrutura urbana de 77 municípios da região de São José do Rio Preto e os investimentos chegam a R$ 68 milhões.

Somente para São José do Rio Preto, foram liberados R$ 7 milhões, destinados à obra de duplicação da avenida Abelardo Menezes. Os convênios são focados na infraestrutura urbana, iluminação pública com led, centros de múltiplo uso, calçadas acessíveis, construção e reforma de unidades de saúde, escolas e praças.

Ainda no âmbito da infraestrutura de segurança viária, Carlão e o governador anunciaram investimentos nas obras do Programa Respeito à Vida. Serão investidos R$ 37,4 milhões para 96 municípios da região, sendo R$ 5 milhões somente para São José do Rio Preto e o restante para as demais cidades.

O Programa Respeito à Vida foi criado com a missão de atuar como agente articulador para a promoção de ações com foco na redução de acidentes de trânsito.

Para prevenir acidentes em vias urbanas, o Programa Respeito à Vida e o Detran.SP promovem convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização. Atualmente, 304 cidades são parceiras do programa e R$ 200 milhões em recursos provenientes de multas do Detran.SP beneficiam 96% da população.

Entre os municípios beneficiados estão: Votuporanga (R$ 3 milhões); Catanduva, Fernandópolis e Jales (R$ 2 milhões, cada); José Bonifácio, Mirassol, Santa Fé do Sul (R$ 1 milhão, cada); Novo Horizonte (R$ 750 mil); Bady Bassitt, Monte Aprazível, Potirendaba e Tanabi (R$ 500 mil, cada); Cardoso, Cedral, Guapiaçu, Itajobi, Nhandeara, Nova Granada, Ouroeste, Pindorama, Santa Adélia, Urupês e Valentim Gentil (R$ 300 mil, cada); e R$ 200 mil para outros 72 municípios da região, cada.

Vicinais

Ainda foram inauguradas obras de recuperação de três vicinais: de Cedral a Guapiaçu; de Jales a Dirce Reis; e em Tanabi. O investimento geral foi de R$ 30 milhões, somando 40 quilômetros de asfalto revitalizado. As obras fazem parte do Programa Novas Estradas Vicinais, que prevê benefícios para 161 cidades e 139 estradas vicinais em todo o Estado.