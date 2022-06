Carlão Pignatari celebra conquista de veículos e equipamentos para a Defesa Civil do interior paulista 

Até o final do ano, 409 municípios receberão investimentos no setor.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, celebrou nesta quarta-feira (15) a conquista dos primeiros veículos e equipamentos para a Defesa Civil dos municípios do interior paulista. Só nas regiões norte e noroeste de São Paulo, 24 cidades foram beneficiadas. Em todo o Estado, serão 409 municípios, com um investimento total de R$ 76 milhões até o final do ano.

“As viaturas e os equipamentos de salvamento são fundamentais para o bom trabalho das Defesas Civis nos municípios. A gente sabe da importância das corporações para a população. Por isso, apoiamos o governo paulista com recursos do Orçamento aprovado na Alesp para investimento nas Defesas Civis municipais. Agradeço ao governador Rodrigo Garcia pela medida”, disse Carlão Pignatari.

Cada município receberá uma viatura, modelo picape 4×4 ou 4×2, equipadas com kit de combate a incêndio. Este equipamento é fundamental para este período do ano em que é desenvolvida a Operação Estiagem com o objetivo de combater os incêndios florestais. “Essa é uma liberação importante para as pequenas e médias cidades do nosso Estado, para que possam ter mais equipamentos de cuidado e proteção às pessoas. De 60 a 120 dias todos estes equipamentos estarão entregues e isso vai nos estimular a sempre fazer cada vez mais”, afirmou o governador.

Entre as cidades do interior paulista que receberam os bens, está Olímpia, Guaíra, Cravinhos, Descalvado, Monte Aprazível, Pradópolis, Castilho, Bady Bassit, Severínia, Buritama, Pindorama, Santa Adélia, Auriflama, Ibirá, Lavínia, Tabapuã, Penápolis, Monte Alto, Guariba, Mirandópolis, Santa Rosa de Viterbo, Tanabi, Itajobi e Palmares Paulista –onde o presidente da Alesp tem atuação direta com intermediações de recursos e investimentos para a população.