Carlão Pignatari assume governo do Estado de SP na próxima quarta-feira 

Ex-prefeito de Votuporanga/SP e atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo permanece no cargo por seis dias, até a terça-feira, 2 de novembro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, assume a partir da próxima quarta-feira, dia 27 de outubro, o comando do governo estadual. Ele permanece no cargo de governador em exercício por seis dias, até a terça-feira, dia 2 de novembro.

Carlão Pignatari está no terceiro mandato como deputado estadual e em março deste ano foi eleito presidente da Alesp por 65 dos 94 parlamentares. Antes de ser deputado, Carlão foi prefeito de Votuporanga –cidade de quase 100 mil habitantes na região noroeste do Estado, a 521 quilômetros de São Paulo– por duas vezes, onde implantou importantes projetos nas áreas da saúde e educação, principalmente.

O presidente do Parlamento paulista recebeu a notícia com muita honra e alegria, e afirmou que conduzirá o Estado de São Paulo com zelo, cuidado, atenção e respeito, dentro dos princípios democráticos, legais e morais. “Pra mim, é motivo de muito orgulho ocupar a cadeira de governador do Estado de São Paulo, mesmo que temporariamente. Meu compromisso é com meus eleitores e os 46 milhões de paulistas”, disse.

Carlão Pignatari também falou da importância de ser o primeiro votuporanguense da história a ocupar o cargo de governador. “É um marco histórico para mim, para a minha cidade e a minha região. Ser o primeiro cidadão de Votuporanga a ocupar o cargo de governador ficará para sempre registrado. É motivo de muita honra, alegria e orgulho. E é com muito respeito e humildade que assumo essa importante função”, disse.