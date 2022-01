Carlão Pignatari assina ordem de serviço para construção de 440 moradias em sete cidades da região

Municípios beneficiados são Bady Bassitt, Bálsamo, Cosmorama, Icém, Indiaporã, José Bonifácio e Planalto.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado Carlão Pignatari, participou, nesta terça-feira (4), da assinatura de ordem de serviço para construção de 440 moradias em sete municípios da região noroeste paulista. A medida vai beneficiar famílias com a casa própria, que deixarão de pagar o aluguel ou até mesmo morar em áreas de risco ou favelas. As habitações já terão kit formado por geladeira, fogão e micro-ondas.

“Fico muito feliz em ver as pessoas conquistando sua casa própria. Esse é um dos maiores sonhos de qualquer brasileiro e participar disso é muito gratificante. Parabenizo o governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia, que não têm medido esforços para beneficiar a população paulista, assim como o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary”, disse Carlão Pignatari.

O deputado federal Geninho Zuliani também participou da cerimônia, realizada no escritório regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), em São José do Rio Preto. Prefeitos e vereadores dos municípios beneficiados acompanharam as assinaturas, comemoraram o início das obras e agradeceram ao presidente da Alesp pelas conquistas.

Só para a cidade de Icém serão 140 moradias. Já para Bady Bassitt serão 115 casas. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Paulo Cesar Pereira, o Paulinho da Porcada, agradeceu ao deputado Carlão Pignatari. “Esse é um investimento muito importante, que vai beneficiar muitas famílias. Quero agradecer ao Carlão pelo que vem fazendo pela nossa cidade e região”, disse.

Para o município de Planalto serão 83 unidades habitacionais. O prefeito Olimpio Severino da Silva, o drº Olimpio, agradeceu o presidente da Alesp pelos investimentos em moradia e em infraestrutura conquistados para a cidade e região. “Não são apenas as moradias, mas as obras de recapeamento das vicinais e rodovias, e a iluminação da praça pública”, disse.

Cosmorama terá 54 novas moradias. Já Bálsamo, Indiaporã e José Bonifácio terão, juntas, 48 unidades habitacionais. Os vereadores Narciso Ribeiro e Francisco Carlos de Rezende, de Cosmorama, e Bruno Xavier, de Bálsamo, agradeceram ao deputado pelas conquistas para os municípios e região. O prefeito de Indiaporã, Aderito Camargo, também agradeceu ao Carlão Pignatari e falou da importância das obras. “Sem dúvidas, a participação do Carlão é muito importante nessas conquistas, não só na moradia, mas também na infraestrutura”, disse.