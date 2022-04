Carlão Pignatari assina criação de Frente Parlamentar pelo fortalecimento e defesa do Sistema de Assistência Social 

Lançamento foi realizado na presença do governador Rodrigo Garcia, durante a 3ª Assembleia Geral Ordinária da Coegemas/SP.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, assinou a criação da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento e Defesa do Suas (Sistema Único de Assistência Social), na tarde desta quarta-feira (27.abr).

O lançamento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, durante a 3ª Assembleia Geral Ordinária da Coegemas/SP (Associação da Frente Parlamentar Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social) do ano de 2022. Entre as autoridades presentes, estavam o governador Rodrigo Garcia e a diretora da entidade, Magali Basile.

“A promoção da Assistência Social, ou seja, o cuidado com pessoas, sempre fez parte da minha vida como cidadão e homem público, tanto que criei e coordenei uma Frente Parlamentar em prol do Suas, em 2015. Atualmente, como presidente da Alesp, não posso compor o grupo, mas tenham a certeza de que o povo paulista têm em mim um defensor da causa, um representante que apoia ações e métodos que buscam garantir a proteção social de quem mais precisa, seja por meio de serviços, benefícios, programas ou projetos”, afirmou Pignatari.

A nova Frente Parlamentar, criada pelo deputado Adalberto Freitas (PSDB), foi autorizada pelo presidente da Alesp na última segunda-feira (25).

As frentes parlamentares têm por objetivo discutir e aprimorar a legislação e políticas públicas para o Estado, juntamente com a sociedade civil e representantes de órgãos públicos. Atualmente, há 166 frentes parlamentares na Alesp

Os parlamentares que vão compor a Frente Parlamentar pelo fortalecimento e defesa do Sistema Único de Assistência Social, com a coordenação do deputado Adalberto Freitas, são: Alexandre Pereira (SD); Barros Munhoz (PSDB); Campos Machado (Avante); Carla Morando (PSDB); Conte Lopes (PL); Coronel Nishikawa (PL); Daniel Soares (União); Delegado Bruno Lima (PP); Delegado Olim (PP); Dra. Damaris Moura (PSDB); Emídio de Souza (PT); Marcio Nakashima (PDT); Marcos Zerbini (PSDB); Mauro Bragato (PSDB); Patricia Bezerra (PSDB); Roberto Engler (PSDB); Roberto Morais (Cidadania); Rodrigo Gambale (Podemos); e Vinícius Camarinha (PSDB).

Posse

O evento também marcou a posse da economista e mestre em Economia Aplicada (USP), Laura Müller Machado, como nova secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

A pasta é responsável por programas sociais como Vale Gás, Bom Prato e Bolsa do Povo.