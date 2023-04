Carlão Pignatari apresenta pedidos para Festival de Folclore de Olímpia e Festival Literário de Votuporanga  

Prefeito e secretárias das cidades participaram de reunião com representantes do Estado na última quinta-feira.

O deputado Carlão Pignatari se reuniu, na última quinta-feira (20.abr), em São Paulo, com a secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, para apresentar demandas do Festival de Folclore de Olímpia e Festival Literário de Votuporanga (Fliv). Participaram do encontro o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, e a secretária de Turismo e Cultura da cidade, Priscila Foresti “Guegué”, e a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

O Festival de Folclore de Olímpia, conhecido nacionalmente, caminha para a sua 59ª edição em 2023. Já o Fliv comemora sua 13ª edição neste ano. Ambos os eventos culturais serão realizados no mês de agosto. “Com o apoio do governo de São Paulo, vamos fazer uma grande festa no mês de agosto em Olímpia e em Votuporanga. É mais cultura e turismo para o interior do Estado de São Paulo”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Em 2022, o Estado ajudou o Festival de Folclore de Olímpia com recursos dos programas Amigos da Cultura e também do ProAC. Para 2023, a estimativa de investimentos no evento ultrapassa R$ 2 milhões, de acordo com o prefeito. O festival de Olímpia será realizado de 5 a 13 de agosto, homenageando o Grupo Folclórico Parafusos, de Lagarto/SE, um dos mais antigos e tradicionais do festival e único do gênero no país.

Já o Festival Literário de Votuporanga, além de promover a literatura, tem destaque para outras artes. O governo do Estado é um dos realizadores do evento. “O Fliv é um evento multicultural. Já estamos em tratativas para a parceria deste ano, com a definição do tema, curadoria, programação e tamanho do festival. Estamos retornando para Votuporanga cheios de ideias e trabalho. Vamos inscrever o Fliv na Lei Rouanet e no ProAC, e seguir as orientações passadas pelo governo paulista”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

A representante de Votuporanga aproveitou para agradecer a intermediação do deputado Carlão Pignatari na promoção da reunião com a secretária estadual. “O Carlão sempre foi um parceiro do Festival Literário de Votuporanga. Desde a primeira edição, sempre incentivou sua realização e participa todos os anos. É um defensor da causa da Cultura e prontamente nos atendeu com essa agenda e também para ajudar na busca de recursos para a realização do festival”, disse a secretária Janaina.

Estado

A secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, foi convidada pelos representantes municipais a participar dos eventos no interior paulista. Além do Festival de Folclore, a comitiva de Olímpia também expôs aos gestores estaduais os equipamentos públicos culturais que o município dispõe para visitação de olimpienses e turistas. Sugestões de novas parcerias com os museus do Folclore e de Arte Sacra e Diversidade Religiosa também foram propostas, além do pedido de auxílio nas atividades e exposições da Estação Cultural de Olímpia (ECO), com o objetivo de enriquecer o acervo dos atrativos e fomentar o amplo acesso gratuito à arte e à cultura.

“O trabalho de gestão junto aos novos governos fortalece a representatividade de Olímpia no cenário estadual, visando estabelecer novas parcerias e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local”, disse o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, que também agradeceu ao deputado Carlão Pignatari por promover o encontro da secretaria estadual.