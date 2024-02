Carlão Pignatari apresenta demanda a Derrite e confirma base rodoviária em Votuporanga 

O deputado se encontrou nesta terça-feira com o secretário de Estado da Segurança Pública.

O deputado Carlão Pignatari se reuniu nesta terça-feira (6.fev) com o secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e confirmou a permanência da base da Polícia Militar Rodoviária em Votuporanga. O parlamentar também apresentou a demanda por reforma da unidade, o que será providenciado a partir de agora, e ainda manifestou solidariedade e apoio após a morte de um policial militar durante uma operação em Santos, na última sexta-feira (2).

“Foi uma reunião muito produtiva com o secretário Derrite. Estamos encerrando qualquer especulação sobre o fechamento da base da Polícia Militar Rodoviária em Votuporanga. A unidade permanecerá e já apresentamos a demanda por reforma do local. Continuaremos contando com a polícia na segurança das rodovias do nosso interior, e agora com a reforma da base, para oferecer conforto, tranquilidade e segurança aos policiais e cidadãos”, disse Carlão Pignatari.

A permanência da base da Polícia Militar Rodoviária no trecho da Rodovia Euclides da Cunha (SP-332), em Votuporanga, já havia sido confirmada em outubro do ano passado pelo deputado. A unidade funciona no local há 44 anos e recentemente, por intermédio de Carlão Pignatari, recebeu novo sistema de iluminação, o que deixou o local muito mais seguro. As bases de Fernandópolis e Jales também receberam a melhoria. Todas pertencem ao 3º Batalhão de Polícia Rodoviária da 3ª Companhia, de São José do Rio Preto.

“A base da Polícia Militar Rodoviária em Votuporanga é de grande importância para a cidade e região. Somente no trecho entre Cosmorama e Santa Fé do Sul, circulam por dia, em média, 40 mil veículos”, disse o deputado Carlão Pignatari. “A polícia é fundamental para a assistência aos motoristas e usuários da via, além de garantir a segurança viária local e regional, e impedir a ocorrência de crimes, como o roubo de cargas e de veículos”, completou o parlamentar estadual.

Manifestação

Na reunião com o secretário de Estado da Segurança Pública, o deputado Carlão Pignatari aproveitou para manifestar, mais uma vez, sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os integrantes da Polícia Militar pela morte do soldado Samuel Wesley Cosmo. Ele foi atingido por um tiro disparado por um criminoso durante patrulhamento dentro de uma favela de Santos. O corpo dele foi enterrado no sábado (3) no Mausoléu da PM, no cemitério do Araçá, na capital paulista.

Carlão declarou apoio às ações policiais no combate ao crime e criminosos. “A Polícia Militar, a Polícia Civil e todas as forças de segurança do nosso Estado estão aqui para nos proteger. É inadmissível que qualquer corporação seja atacada. Portanto, a Polícia Militar, o secretário Derrite e o governador Tarcísio de Freitas têm meu apoio no combate ao crime e aos criminosos. Não haverá tolerância e que a impunidade não prevalecerá no nosso Estado”, disse Carlão Pignatari.