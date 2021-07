Carlão Pignatari apoia ensino integral em 50 escolas do Noroeste Paulista 

Serão beneficiadas unidades escolares em 32 municípios paulistas. Em Votuporanga, E.E. Professora Juraci Lima Lupo e E.E. Professora Maria Nivea Costa Pinto Freitas.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, apoiou a inclusão de 50 escolas estaduais no Programa de Ensino Integral (PEI), do governo estadual. As unidades estão localizadas em 32 municípios paulistas e passarão a oferecer ensino integral em 2022.

“A educação é uma ferramenta de transformação social. Temos que garantir o acesso à educação de qualidade a todas as crianças, adolescentes e jovens. Quando temos a oportunidade de inserir o ensino integral, essa transformação fica ainda maior e melhor. Meu agradecimento ao governo de São Paulo e também ao secretário da Educação, Rossieli Soares, por atender aos municípios da região noroeste”, disse Carlão Pignatari.

Ao todo, de acordo com anúncio feito nesta segunda-feira (12/7) pelo governador João Doria, 778 escolas de 118 cidades passarão a oferecer ensino integral no próximo ano, beneficiando quase 390 mil alunos. Com isso, o PEI ficará com 1.855 escolas, no total de quase 825 mil estudantes.

“Os resultados que alcançamos ao longo de dois anos e meio nos permitem hoje fazer esse anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da educação. Tempo integral para tudo: para o aconchego, o ensino, o estudo, a alimentação e formação de uma nova geração de brasileiros”, disse Doria.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o PEI estará presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões de São Paulo. A ampliação é resultado da participação das 91 Diretorias de Ensino (DEs) no processo de adesão deste ano, disponibilizado entre março e junho.

Meta

Com a entrada das novas escolas em 2022, o Estado de São Paulo alcança dois anos antes uma das metas do PNE (Plano Nacional de Educação), que é a Meta 6 – Educação Integral –, que prevê, no mínimo, 25% dos alunos da Educação Básica em jornadas de mais de 7 horas até 2024.

Criado em 2012, o PEI potencializa a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão.

No primeiro, são trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida.

O segundo permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas, de maneira estruturada.

Veja abaixo as cidades e escolas indicadas por Carlão Pignatari:

CASTILHO

E.E. Armel Miranda

E.E. Professor Dario Giometti

ANDRADINA

E.E. Francisco Teodoro de Andrade

ITAPURÃ

E.E. Drº. Paulo Grassi Bonilha

COLÔMBIA

E.E. Dona Alice Fontoura de Araújo

OLÍMPIA

E.E. Doutor Antonio Augusto Reis Neves

E.E. Professora Maria Ubaldina de Barros Furquim

BARRETOS

E.E. Professora Paulina Nunes de Moraes

E.E. Coronel Silvestre de Lima

NOVO HORIZONTE

E.E. Pedro Teixeira de Queiroz

FERNANDÓPOLIS

E.E. Professor Antonio Tanuri

E.E. Armelindo Ferrari

E.E. Carlos Barozzi

E.E. Fernando Barbosa Lima

E.E. Joaquim Antonio Pereira

E.E. Libero de Almeida Silvares

ESTRELA D’OESTE

E.E. Silvio Miotto

ITAPECERICA DA SERRA

E.E. Asa Branca da Serra

E.E. Isabel A Redentora

E.E. Jardim Montesano

E.E. Professor José Silveira da Motta

E.E. Professora Leda Felice Ferreira

SUZANÁPOLIS

E.E. Coronel Ernesto Schimidt

JALES

E.E. Doutor Euphly Jalles

E.E. Juvenal Giraldelli

E.E. Professora Onélia Faggioni Moreira

E.E. Professora Sueli da Silveira Marin Batista

TRÊS FRONTEIRAS

E.E. Professor José Joaquim dos Santos

PARANAPUÃ

E.E. Prefeito José Ribeiro

NOVA CANAÃ PAULISTA

E.E. Professora Maria Pilar Ortega Garcia

SÃO FRANCISCO

E.E. Oscar Antonio da Costa

RUBINEIA

E.E. Rubens de Oliveira Camargo

PONTALINDA

E.E. Professora Zélia de Lourdes Zaccarelli Lopes

MIRASSOL

E.E. Professor Edmur Neves

E.E. Professora Iria Barbieri Vita

E.E. Tufi Madi

TANABI

E.E. Padre Fidelis

PLANALTO

E.E. João Baptista Teixeira

JACI

E.E. Doutor José Emygdio de Faria

UNIÃO PAULISTA

E.E. Martiniano Antonio Rodrigues

URUPÊS

E.E. Rubens Ferreira Martins

POTIRENDABA

E.E. Achiles Malvezzi

ORINDIÚVA

E.E. Antonio Marin

ICÉM

E.E. João Ribeiro da Silveira

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

E.E. Professora Nair Santos Cunha

E.E. Professor Victor Britto Bastos

ITÁPOLIS

E.E. Professora Teófila Pinto de Camargo

VALENTIM GENTIL

E.E. Professor Cícero Usberti

AMÉRICO DE CAMPOS

E.E. José Abrão Melhem

VOTUPORANGA