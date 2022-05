Carlão Pignatari anuncia recursos para educação, turismo e infraestrutura a municípios do interior paulista

Presidente da Alesp acompanhou o governador Rodrigo Garcia durante ação estadual “Governo Na Área”, em São José do Rio Preto.

Educação, turismo e infraestrutura foram áreas beneficiadas com recursos do governo paulista anunciados no começo da semana pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, e pelo novo governador Rodrigo Garcia, para diversos municípios do interior.

Durante a ação “Governo na Área” realizada na última segunda-feira (2) em São José do Rio Preto, foram liberados, coma atuação do deputado Carlão, R$ 15 milhões para a construção de quatro creches nos municípios de Dolcinópolis, Mirassolândia, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Os recursos foram liberados através do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), instituído pela Lei 17.414, de 23 de setembro de 2021. O plano de ações foi aprovado na Alesp e tem a intenção de alavancar a assistência técnica e financeira do Estado, visando melhorar a qualidade da educação pública nas escolas.

“O programa do Painsp é de extrema importância para todos nós do Estado de São Paulo. Estamos prontos para ajudar cada vez mais nossos estudantes e guiá-los para um futuro brilhante”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp também descerrou placas de inauguração de duas creches em Santa Salete e Guapiaçu, totalizando 280 novas vagas. O investimento do governo do Estado foi de mais de R$ 3 milhões.

O CEI (Centro de Educação Infantil) Professora Matilde Donato de Foggi teve suas atividades iniciadas em 14 de fevereiro. Já a EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) Hermes Machado de Moraes, tem abertura prevista para agosto deste ano. Respectivamente, as escolas receberão 130 e 150 crianças.

Turismo

Para fomento do turismo local e regional, 24 municípios do interior foram contemplados com recursos para o setor. O investimento foi direcionado pelos convênios do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turístico), que atualmente apoia 70 cidades, denominadas Estâncias Turísticas.

Totalizando, o investimento de R$ 18,7 milhões foi direcionado para benefício de duas estâncias e 22 Municípios de Interesse Turístico.

As municipalidades atendidas são: Ibirá, Santa Fé do Sul, Adolfo, Cardoso, Fernandópolis, Icém, Indiaporã, Jales, Mendonça, Mira Estrela, Novo Horizonte, Ouroeste, Palmeira D’Oeste, Paulo de Faria, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Três Fronteiras, Ubarana, Uchôa, Valentim Gentil e Votuporanga.

O Dadetur atende estâncias anualmente, e o recurso é previsto no orçamento estadual. Para que o atendimento seja eficiente, as prefeituras regionais devem orientar para onde a verba deverá ser aplicada, ou seja, onde os convênios atuarão.

Em ordem, o planejamento é apresentado ao Conselho Municipal de Turismo e para o Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias. Após assinatura de todas as partes, os recursos são liberados para os municípios.

Infraestrutura e meio ambiente

Para a infraestrutura e meio ambiente da região, também foi feito um anúncio que autorizou a licitação de perfuração de um poço profundo em Monte Aprazível. Com parceria da Sabesp, o processo seguirá vigente por até três meses, após sua assinatura.

A demanda atenderá o crescimento do município e tem o objetivo de aumentar a segurança hídrica nos períodos de estiagem. Ao todo, serão 23.612 habitantes beneficiados.

Cabe ressaltar que o projeto trará redução de custos operacionais, preservação dos corpos d’água e do meio ambiente, com eventual diminuição dos produtos químicos.

O investimento, que será concluído em agosto de 2023, tem orçamento previsto de R$ 7 milhões, somando o valor investido na obra, na urbanização e interligações.