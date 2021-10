Carlão Pignatari anuncia R$ 3,2 mi em investimentos para saúde e educação e autoriza melhorias em vicinal na região de Olímpia

Carlão Pignatari, Governador em exercício e Presidente da Alesp, também fez entregas dos programas Vale Gás e Alimento Solidário.

O Governador em exercício e Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Deputado Estadual Carlão Pignatari, autorizou nesta quinta-feira (28) a formalização de convênios no valor de R$ 1,6 milhão com o município de Olímpia para construção de duas unidades de saúde, além de mais R$ 1,6 milhão para obras em três escolas estaduais.

“Com essa crise bravíssima que passamos na saúde pública, no Brasil e no mundo, temos que ter agora o pós-Covid. Essas unidades de saúde serão para dar um atendimento também a essas pessoas que adoeceram durante esse período, fazendo fisioterapia e outros atendimentos, integrando a comunidade na unidade”, afirmou Carlão Pignatari.

Por meio do programa Qualivida, serão repassados R$ 835 mil para construção de um Centro de Saúde e R$ 765 mil para construção de um Centro de Múltiplo Uso.

O programa levará aos municípios paulistas Centros de Saúde e equipamentos de Qualidade de Vida a serem formalizados por convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). As Prefeituras indicarão os terrenos e serão responsáveis pela aquisição de móveis e demais equipamentos necessários. O Estado financiará os prédios.

Educação

O Governador em exercício assinou ordens de serviços para autorização de obras em três escolas estaduais de Olímpia. As intervenções devem somar mais de R$ 1,6 milhão de investimento.

As escolas beneficiadas são Doutor Wilquem Manoel Neves, Professora Dalva Vieira Itavo e Comendador Francisco Bernardes Ferreira. As duas primeiras serão ampliadas com três novas salas de aula para cada com o valor estimado de mais de R$ 483 mil por escola. Já a outra unidade receberá a cobertura de sua quadra poliesportiva, orçada em R$ 700 mil.

Novas estradas para a região

Foi autorizada ordem de serviço para recuperação da Estrada Vicinal Álvaro Marreta Cassiano Ayusso (OLP-350), ligação da Rodovia Assis Chateaubriad (SP-425) ao município de Olímpia. O investimento será de R$ 2,9 milhões, em 4,3 kms de melhorias.

Vale Gás e Alimento Solidário

Carlão Pignatari também fez a entrega de 250 vouchers do Alimento Solidário e outros 1.623 benefícios do Vale Gás, iniciativa que integra o Bolsa do Povo – maior programa de transferência de renda da história de São Paulo.

Com investimento total de R$ 130 milhões, o Vale Gás paga três parcelas bimestrais de R$ 100 a mais de 426 mil famílias, beneficiando diretamente em torno de 2 milhões pessoas em situação de pobreza em todos os 645 municípios paulistas. O investimento na ação de segurança alimentar é de R$ 128 milhões.