Carlão Pignatari anuncia mais de 4 mil atendimentos pelo Corujão da Saúde e R$ 10 mi em investimentos na região de São José do Rio Preto

Presidente da Alesp e governador em exercício, Carlão Pignatari, também anunciou a implantação de uma unidade do Poupatempo em José Bonifácio/SP.

O Governador em exercício, Carlão Pignatari, anunciou nesta quarta-feira (27) a nova fase do Corujão da Saúde dedicado à oftalmologia em São José do Rio Preto. Estão previstos mais de 4,1 mil atendimentos para pacientes da região. Carlão Pignatari também confirmou a implantação de unidade do Poupatempo em José Bonifácio e R$ 10 milhões em investimentos à região em visita a Uchoa, São José do Rio Preto, Mirassol, José Bonifácio e Monte Aprazível.

“Estamos lançando programa de Unidades Básicas de Saúde e liberando recursos de recapeamento para os municípios, que é de extrema importância. O Governo de São Paulo vem ajudando cada um dos municípios, também liberando cestas básicas para atender as pessoas que necessitam da ajuda do poder público”, destacou Carlão Pignatari.

O Corujão da Saúde contará com 4.161 procedimentos, sendo 2.340 cirurgias de catarata e 750 consultas, além de 1.071 exames. Seis serviços estaduais de saúde da região integram esta fase do programa: os AMEs Catanduva, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, além do Hospital Estadual João Paulo II. Estes serviços irão oferecer agendas extras em horários alternativos para otimizar o atendimento.

Na ocasião, Carlão Pignatari divulgou que a região vai receber R$ 10 milhões do Governo de São Paulo. Mirassol será beneficiada com R$ 1 milhão para recapeamento em vias da cidade. Monte Aprazível receberá R$ 2 milhões para pavimentação da Avenida Gerardo Berardo. A Prefeitura de Uchoa será contemplada com R$ 1,5 milhão em recursos para pavimentação asfáltica no município. O Estado repassará R$ 500 mil a José Bonifácio para obras de infraestrutura urbana.

Já no âmbito do programa Qualivida, o Governador em exercício autorizou a formalização de convênios com as prefeituras de Bady Bassity, Bálsamo, Catanduva, José Bonifácio, Mirassolândia e Mirassol para a construção de centros de saúde. Cada município receberá R$ 835 mil. O investimento do Estado será de R$ 5 milhões.

O Programa Qualivida levará aos municípios Centros de Saúde e equipamentos de Qualidade de Vida a serem formalizados por convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). As prefeituras indicarão os terrenos e serão responsáveis pela aquisição de móveis e demais equipamentos necessários. O Estado financiará os prédios.

Poupatempo

O Governador em exercício anunciou a implantação de uma unidade do Poupatempo no município de José Bonifácio. O posto contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefa. O investimento será de R$ 130 mil pelo Estado, com capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia.

No município, Carlão Pignatari também inaugurou rede de iluminação em led da Avenida Joaquim Moreira, que contou com R$ 500 mil de investimento da SDR para revitalização de 1,5 km da via.

Novas estradas para a região

Foi autorizada ordem de serviço em estradas vicinais, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais, para os municípios de Tabapuã, Irapuã, Pindorama, Ariranha, Santa Adélia, Nova Aliança, Potirendaba, Jaci, Catanduva, Pindorama, Catanduva, Tapapuã, Novais, Ibirá, Potirendaba, Santa Adélia, Adolfo, Sales, Lourdes e Nova Luzitânia. São 12 vicinais beneficiadas, que somam investimentos de R$ 88,2 milhões em 138,4 kms de melhorias.

Carlão Pignatari entregou uma unidade do Programa Creche Escola em Uchoa. Com investimento de R$ 1,4 milhão da Secretaria da Educação em parceria com a prefeitura local, a unidade tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos. Na região já foram entregues 10 unidades e outras 5 estão em obras com previsão de 650 novas vagas.

Recursos do FID

Foram inauguradas duas obras nos municípios de Ibirá e de Novais, financiadas com recursos do Fundo de Interesses Difusos (FID). O investimento foi de mais de R$ 2 milhões nos dois projetos. O convênio com a prefeitura de Ibirá contempla a reforma e reestruturação do Balneário Joaquim Lemos.

Já o convênio com o município de Novais teve como objetivo construir dissipadores de energia no final das galerias existentes, recuperar área degradada (erosões), eliminar águas estagnadas, focos de insetos e animais peçonhentos para evitar o assoreamento dos Córregos Peroba e do Matão e prevenir o aumento das erosões.

Centro de Longevidade Ativa

O Governador em exercício anunciou um Centro de Longevidade Ativa voltado para a população 50+ em situação de vulnerabilidade, com investimento estadual de R$ 850 mil, sendo R$ 700 mil para a construção da unidade e R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos. O equipamento deve atender cerca de 200 idosos.

Em Uchoa, ele entregou 38 vouchers do programa Vale Gás, programa destinado ao pagamento de três parcelas de R$ 100 para compra de botijões de cozinha. Em Mirassol, houve a entrega de 213 vouchers; 112 em José Bonifácio e 470 em Monte Aprazível. Ao todo, a região de São José do Rio Preto recebeu 11.006 benefícios do Vale Gás.

Carlão Pignatari ainda fez a entrega de 1.500 vouchers do programa Alimento Solidário para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade na região.