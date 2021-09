Carlão Pignatari anuncia emenda de R$ 300 mil para a Santa Casa de Estrela d’Oeste

Pedido foi intermediado pelos vereadores do PSDB e DEM na cidade, e pelo ex-prefeito Pedro Itiro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, anunciou nesta sexta-feira (24), em Estrela d’Oeste, a liberação de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 300 mil para a Santa Casa da cidade. O recurso vai auxiliar no custeio do hospital e propiciar melhor atendimento de saúde à população local.

A emenda foi solicitada pelo provedor da Santa Casa, Armando Prato Neto, e intermediada pelos vereadores José Assumpção Valentim Neto, o Zé Assumpção (PSDB); José Luiz Sandim Pereira Filho, o Zezinho Sandin (DEM); e Ivan Cezar Baroni, o Baroni (DEM); além do ex-prefeito Pedro Itiro.

“A Santa Casa de Estrela d’Oeste é uma importante referência em saúde para a cidade e a região. Por isso fiz questão de atender ao pedido do provedor e dos nossos vereadores na cidade. Tenho certeza que esse recurso vai ajudar no custeio do hospital e garantir mais qualidade no atendimento de toda a população”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp visitou o hospital e reencontrou parceiros e amigos na cidade. Ele aproveitou para prestar contas do seu mandato. Carlão falou sobre a retomada econômica do Estado de São Paulo, garantida com apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa paulista, e citou os investimentos do Estado na recuperação de estradas e vicinais.

Na última semana, o governo paulista anunciou investimento de mais de R$ 1 bilhão na nova fase do programa Novas Estradas Vicinais, que vai beneficiar outras 54 vias com 465 quilômetros de melhorias. Com essa nova etapa, o programa coordenado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) soma investimentos de R$ 3,3 bilhões, o que corresponde a 333 obras em 3,4 mil km de estradas, gerando mais de 30 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

O investimento previsto faz parte do programa Pró SP, um amplo pacote de obras estruturantes do governo para auxiliar na retomada do crescimento econômico, oferta de emprego e geração de renda em 2021 e 2022. A iniciativa prevê recursos que totalizam R$ 47,5 bilhões para obras nas áreas de infraestrutura, transportes, educação e saneamento.

“Estamos trabalhando firmes para que São Paulo continue sendo a locomotiva do Brasil, elevando a economia, gerando emprego e renda para a população e comida na mesa de todos. Com a vacinação contra a Covid-19 adiantada, estamos retomando as atividades com responsabilidade e segurança. Tenho certeza de que estamos no caminho certo”, disse Carlão Pignatari

Saúde

Neste ano, parlamentares da Alesp, sob a Presidência do deputado Carlão, destinaram R$ 155,6 milhões em emendas exclusivas para a área da saúde de 427 municípios paulistas, para custeio e investimentos, aquisição de ambulâncias e equipamentos, e reformas e ampliações.

Também em 2021, Carlão pautou a votação –aprovada pelos parlamentares da Alesp– de uma emenda à Constituição paulista que vai permitir, em 2022, a transferência direta de recursos de emendas parlamentares aos municípios, sem a burocracia de convênios.

E por iniciativa do Parlamento paulista, desde 2018 a Constituição estadual prevê que 50% das emendas parlamentares impositivas são, obrigatoriamente, destinadas a ações e serviços públicos de saúde. A medida contribui favoravelmente às prefeituras e Santas Casas.