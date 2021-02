Carlão conquista aumento de teto contratual da Santa Casa com Iamspe

Atualmente, o teto contratual é de R$ 280 mil por mês e passará para R$ 350 mil mensais, graças ao empenho do deputado.

Segundo Nota veiculada pela Santa Casa local Carlão intermediou o aumento de teto mensal do contrato da Instituição e o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), o que segundo a instituição garantirá a continuidade ao atendimento médico de qualidade para seus beneficiários e agregados.

Atualmente, a Santa Casa oferece consultas, exames de urgência e emergência e procedimentos eletivos para os conveniados do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. O valor do teto contratual é de R $280 mil/mensais.

“Foi uma grande conquista do nosso deputado Carlão Pignatari que, ciente de toda a demanda, lutou em prol de nossa Santa Casa e daqueles que precisam da assistência. Somente no ano passado, foram 7.235 atendimentos realizados pelo Iamspe, sendo em sua maioria de urgência e emergência”, frisou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Ele ressaltou a relação do parlamentar com a Instituição. “Carlão é um parlamentar envolvido com nossa causa. Além de destinar emendas, e atua diretamente com representantes estaduais visando sempre o nosso paciente. Agradecemos este empenho, que possibilita que milhares de pessoas sejam assistidas com qualidade e humanização”, enfatizou.

Carlão se manifestou. “Reconhecemos o excelente trabalho da diretoria, assim como de todo Complexo Santa Casa para Votuporanga e região. Não mediremos esforços para apresentar toda a qualidade dos atendimentos do nosso Hospital e nossa demanda, considerado patrimônio da cidade”, disse o parlamentar.