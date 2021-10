Carlão anuncia mais de R$ 20 milhões em obras e investimentos em Votuporanga nesta segunda-feira 

Governador em exercício e Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Deputado Estadual Carlão Pignatari (PSDB), fará os anúncios às 10h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Na manhã desta segunda-feira (1º), véspera de feriado de Finados, o ex-prefeito votuporanguense, deputado estadual Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e Governador em exercício do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), cumprirá agenda em Votuporanga/SP, onde deve anunciar mais de R$ 20 milhões em obras e investimentos no município.

Na agenda oficial, Carlão visitará às 9h15, o canteiro de Obras próximo a fábrica de ração do Frango Rico, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), a pista passa por melhorias desde julho, com a criação de trechos com terceira faixa, trevos de segurança e melhor sinalização.

Em seguida, às 10h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o governador em exercício anunciará o início de obras de recuperação em oito estradas vicinais; R$ 2,5 milhões para construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Pacaembu; R$ 12,4 milhões para a construção de uma nova escola, e readequação de outras 13 unidades escolares; e R$ 5,5 milhões para construção de um novo Centro de Múltiplo Uso, equipamento para contribuir coma qualidade de vida da população, e assinar o convênio da Casa da Juventude, que oferecerá apoio ao público jovem no início da vida profissional. O espaço terá ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, emprego e renda, além de uma área colaborativa que estimula a criação de novas oportunidades e negócios.

Neste sábado (30), Carlão Pignatari assinou convênio para implementação da Atividade Delegada para a Polícia Militar Ambiental em Votuporanga; dentre outras inciativas e o lançamento da licitação para iluminação da base rodoviária na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), previsto para a primeira quinzena de novembro. A obra vai beneficiar os municípios de Votuporanga, Fernandópolis e Jales e terá investimento de cerca de R$ 2 milhões.

“Hoje é um dia muito importante para a região. Viemos autorizar a licitação da iluminação das bases da Polícia Rodoviária. Este é um pleito antigo da polícia rodoviária”, disse o Governador em Exercício.