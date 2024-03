Carille comemora classificação do Santos e diz: “Já que estamos na final, vamos brigar pelo título” 

Técnico destaca melhora contra o Bragantino em relação ao jogo das quartas contra a Portuguesa e diz que rivais terão de “suar muito” para lutar por taça do Paulistão.

O técnico do Santos, Fábio Carille, destacou a melhora da equipe em campo na vitória sobre o Bragantino por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O treinador falou sobre a diferença de comportamento da equipe nesta quarta em comparação ao duelo contra o Massa Bruta na fase de grupos e colocou a taça do Paulistão como objetivo para este início de temporada.

“O respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo desse grupo, respeitar a característica do adversário, a forma de jogo. Entendimento dentro de campo, saber que tínhamos de nos ajudar. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento, talvez o comportamento de um time já classificado. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final vamos brigar pelo título.”

Carille também ressaltou a entrega em campo de todo elenco para superar adversários que possuem mais tempo de trabalho. O comandante santista disse que o grupo supre essa diferença com a disputa em campo.

“Chegamos em uma semifinal sendo o elenco mais novo em termos de formação. O Novorizontino quase subiu (para a Série A do Brasileiro), o Bragantino jogou pré-Libertadores e o Palmeiras ganha tudo nos últimos anos. Vamos ter que brigar muito para suprir isso e incomodar os adversários. Entra muito nas características do grupo. Para ganhar de nós vão ter que suar muito, a gente chega muito confiante para a final.”

O treinador também desconversou sobre onde o palco da final do Campeonato Paulista. Em relação a jogar na Vila Belmiro ou em outro local, Carille disse que irá aguardar pela definição do adversário.

“Não foi falado sobre isso ainda, não deu tempo de discutir sobre isso. Não só eu, mas também os jogadores, daqui para frente, vamos honrar a camisa onde for. Vamos esperar a definição do finalista para decidirmos, em conjunto, o que é melhor para o Santos.”

*Com informações do ge