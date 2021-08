Carga com maconha apreendida em MG seria entregue em Ouroeste

Polícia Militar de Minas Gerais interceptou o motorista de um carro carregado com a droga que teria como destino um posto de gasolina na região de Fernandópolis/SP.

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais apreendeu outra carga com maconha na ação contra o crime organizado chamada “Rota Segura”. Cerca 399 tabletes da droga (293 kg) foram apreendidos e teriam como destino um posto de combustíveis em Ouroeste/SP. A prisão do condutor aconteceu na tarde de terça-feira (10), no Triângulo Mineiro, km 267, da rodovia MG-497, entre Carneirinho e Iturama.

Segundo a corporação, uma equipe fazia ronda na estrada quando percebeu um Siena, cor vermelho, e estranhou o peso do carro, com a lateral sobre o pneu.

Quando conseguiram parar o motorista, dentro do carro, os policiais encontraram os pacotes da droga fracionada. A região onde ocorreu a prisão faz divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, rota estratégica para o escoamento de drogas e produtos contrabandeados do Paraguai.

O condutor disse que receberia um dinheiro após pegar o carro escondido em Minas Gerais e a ordem seria entregar o veículo no posto de combustíveis de Ouroeste.

A polícia mineira não revelou a idade do motorista, apenas que o prejuízo para o tráfico estimado com a apreensão seria de R$ 300 mil. O carro foi apreendido e o homem preso. Ele foi levado para o sistema prisional de Minas Gerais, onde deve responder por tráfico de drogas.

*Informações/DiárioWeb/Guilherme Ramos