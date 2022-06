Cardoso proíbe uso de celulares em escolas municipais 

Resolução foi publicada no Diário Oficial do município na última quinta-feira (9); medida foi tomada com o objetivo de evitar prejuízo ao aprendizado.

O uso de celulares está proibido em escolas municipais de Cardoso/SP. A resolução foi publicada no Diário Oficial do município na última quinta-feira (9.jun).

De acordo com a determinação, alunos e funcionários não podem usar o aparelho durante o horário de aula ou trabalho, exceto se autorizado por um superior hierárquico ou com a finalidade uso didático.

“Os alunos que utilizarem os aparelhos vedados terão os mesmos recolhidos e mantidos sob a guarda da direção escolar e a devolução se fará somente para o pai ou responsável, mediante presença obrigatória na unidade escolar”, diz um trecho do documento.

Caso funcionários desobedeçam a resolução, o caso será informado à Secretaria de Educação e Cultura do município.

Nas redes sociais, a secretária municipal de Educação e Cultura, Célia Regina de Mendonça, gravou um vídeo para comunicar a mudança e esclarecer o motivo.

“Todos sabem que tem o sistema de monitoramento nas escolas e o que temos visto pelas câmeras não condiz com o bom andamento do trabalho, então essa decisão foi tomada com o Conselho Municipal de Educação. Não partiu somente de mim.”

“Se não corrermos atrás do tempo que as crianças perderam para alfabetizá-los e resgatar um pouco do prejuízo, a defasagem vai ser bem maior”, afirmou a secretária.