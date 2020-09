CARDOSO – Polícia prende homem procurado pela Justiça

Na manhã desta terça-feira (22), durante patrulhamento preventivo Operação Jequitibá, policiais militares ambientais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita em via pública, pelo município de Cardoso/SP, o qual foi abordado, porém nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após consulta na Prodesp, via Copom, verificou-se que contra ele havia pendente um mandado de prisão a ser cumprido em regime aberto, expedido pelo Fórum do município de Cardoso/SP, com validade até 12/08/2027.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indivíduo e conduzido a Delegacia de Polícia de Cardoso/SP, para as demais providências de Polícia Judiciária.