CARDOSO – Menino atropelado por motociclista bêbado foi atingido por trás

Acidente aconteceu no fim de semana em Cardoso (SP). Motociclista tentou fugir a pé, mas foi preso e vai responder pelo crime.

O menino de 8 anos, que foi atropelado por um motociclista embriagado em Cardoso (SP) no fim de semana, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital da Criança, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o irmão e a avó – que cuida das duas crianças – foram pegar latinhas em uma festa promovida para comemorar o resultado das eleições municipais, no domingo (15).

No caminho de volta para a casa da família, a criança, que estava de bicicleta, foi atropelada pelo homem e bateu a cabeça no asfalto. O acidente foi registrado no acostamento de uma avenida de Cardoso.

“Pegamos as latinhas, eles queriam ir embora e estávamos indo. Tenho o costume deles irem na minha frente e eu atrás, mas desta vez foi o contrário, eu fui na frente. Nós estávamos empurrando a bicicleta, bateu nele por trás, ele ficou caído, sangrando bastante e a gente pedindo socorro. Espero que ele saia do hospital comigo, andando”, afirma a avó Aparecida Martins.

O motociclista, um eletricista de 42 anos, abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, foi encontrado a poucos metros de distância da avenida.

Ainda segundo a Polícia Militar, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas um médico foi chamado e constatou a embriaguez.

O eletricista foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. (G1)