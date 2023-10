CARDOSO – Homem morre após ser atingido por pedaço de eucalipto

Acidente ocorreu na quarta-feira (11). Valter Vieira Zanelato de 64 anos estava cortando madeira quando sofreu o acidente.

Um trabalhador rural de 64 anos morreu após um pedaço de eucalipto cair sobre sua cabeça em Cardoso. O acidente ocorreu na quarta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, Valter Vieira Zanelato estava cortando madeira, quando sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, mas constatou a morte do trabalhador no local.

O corpo de Valter será enterrado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal de Votuporanga.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.