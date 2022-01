Cardápio cultural: primeiro “Food Parque” de 2022 será neste final de semana 

Terceira edição promete atrair turistas que estão na cidade; programação conta com sete horas de lazer.

Ainda no clima das festas de início de ano, com muita comida e visitantes na cidade que estão a passeio, curtindo férias ou visitando familiares e amigos, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá a terceira edição do “Food Parque”. A programação gastronômica e cultural, que será neste sábado (8), no tradicional e agradável Parque da Cultura, promete atrair muitas pessoas, a partir das 16h.

A população local e os turistas poderão saborear diversos pratos da mais variada gastronomia por meio de 14 trailers de food trucks e no cardápio tem opção para todos os gostos. Os apaixonados por doces, poderão se deliciar com os famosos churros, açaí, cocada, tapioca, entre outros tipos de guloseimas, já para quem curte uma boa massa, poderá provar os clássicos pastel e coxinha, além de outras opções salgadas como batatinha frita, comida japonesa, lanches e muito mais, tudo isso podendo ser acompanhado por um delicioso suco ou refrigerante bem gelado.

Na programação do evento, que conta com o apoio da Associação dos Feirantes e empresários do setor culinário, também terá muita música com os cantores Thalia Munhoz e Anisinho Martin a partir das 18h, além de brinquedos infláveis; opções para toda a família e todas as idades. Os trailers estarão estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, entre a Avenida José Marão Filho e a Rua Tereza Poloni Padovez.

Prevenção

Como medidas preventivas ao novo Coronavírus, a organização do evento orienta e destaca a importância do distanciamento social e uso de máscara, além da higienização das mãos, através da disponibilização de álcool em gel presentes nos trailers; a liberação da proteção facial é permitida apenas no momento da alimentação.