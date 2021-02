Carateca Enzo Bassi volta a treinar e traça metas para 2021

Atleta terá alguns desafios este ano, que são a seletiva da Seleção Brasileira que garante a uma vaga para o Sul Americano e ao Pan-americano, bem como o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais e os opens.

O ano começou, mas a pandemia ainda não acabou e, mesmo assim, é o momento dos atletas começarem a traçar as metas para 2021 e voltarem a treinar.

O carateca da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Enzo Gabriel Vidotti Bassi, é um deles que está treinando fortemente e que também já traçou as suas metas para este ano.

Enzo relatou que voltou a treinar na segunda semana de janeiro. “Retomei aos treinamentos individuais de karatê com o sensei Hélio Arakaki, da seleção Brasileira de Karatê, com a comissão técnica da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), live treino com os seus seguidores. Também voltei para a academia com professor Andrei Noleto”, explicou.

Ele disse que está treinando cinco vezes por semana, sendo segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, sempre nos períodos vespertino e noturno. O carateca falou que esteve de férias entre a segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena de janeiro. “Neste período os treinos com o sensei Hélio e CBK estiveram suspensos”, salientou.

Com relação às metas que traçou para este ano, Enzo destacou que são várias, mas entre elas as principais são se manter na seleção Brasileira, conquistar títulos internacionais pela CBK, conquistar o Campeonato Brasileiro pela FKMS e títulos estaduais pela Associação Muryokan.

O atleta terá alguns desafios este ano, que são a seletiva da Seleção Brasileira que garante a uma vaga para o Sul Americano e ao Pan-americano, bem como o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais e os opens.

Ao ser questionado como pretende passar por esses desafios, o carateca enfatizou que “treinarei muito, para que eu possa competir em alto nível, me aconselhar com o sensei Hélio. Sem contar que continuarei acreditando em Deus e que sou capaz e merecedor das minhas conquistas”, destacou.

Enzo falou que já tem o calendário da CBK de campeonatos presenciais e que o seu primeiro desafio será a seletiva para seleção Brasileira em abril.

Já sobre os treinos, ele explicou que ainda fica meio confuso em se dedicar, mesmo sabendo que ainda a pandemia não acabou e que não sabe quando acabará para que tudo volte ao normal. “Isto é muito confuso para mim. Às vezes me animo e treino em alto rendimento, mas às vezes bate o desânimo e diminuo o ritmo, e assim vai. Mas o importante é que minha família sempre esteve comigo, me apoiando para que eu treine bem”, relatou.

Enzo ressaltou que espera que todas as pessoas tenham um ano melhor e que possam se adaptar a esta nova realidade. “Que possamos ter muita saúde e disposição, sem contar que não tenhamos mais casos de morte devido a Covid-19. Espero alcançar meus objetivos, ir bem nas competições e conquistar diversos títulos”, enfatizou.

O carateca informou que continuará realizando as lives treinos todas as terças-feiras, às 20h, em sua fanpage do Facebook, sempre fazendo um treino dinâmico e descontraído para os seus seguidores. “Para as pessoas que gostam de treinar e que gostam de karatê, convido que assistam a minha live e interajam comigo, pois aprenderão um pouco sobre este esporte”, finalizou.