Capotamento mata jovem e deixa duas pessoas gravemente feridas em Votuporanga 

Segundo a polícia, motorista teria perdido o controle do veículo na Rodovia Péricles Bellini (SP-461); outras duas vítimas foram transferidas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Uma jovem de 26 anos morreu e outras duas pessoas, de 30 anos, ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP, na manhã desta sexta-feira (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo Peugeot com placas de Fernandópolis/SP trafegava sentido Nhandeara/SP a Votuporanga, quando o motorista teria perdido o controle do veículo, que bateu em uma ponte e capotou várias vezes até chegar ao acostamento da rodovia.

Ainda segundo a polícia, Stefany Caroliny de Paula Alves, moradora de Paranapuã/SP, era passageira do carro e, foi arremessada do veículo e não resistindo aos ferimentos, faleceu no local.

O motorista e a outra passageira do veículo, que estava no banco da frente, foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos graves.

Neste sábado (2), o centro médico foi procurado pelo Diário de Votuporanga e informou que “G.R.O., 30 anos, foi transferido às 19h25 do mesmo dia 1º, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto”. Já D.C.S.B., também de 30 anos, “foi transferida às 20h27 do mesmo dia 1º, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto”.

A perícia esteve no local e o caso será investigado.

