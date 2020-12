Capotamento deixa motorista ferido na Rodovia Péricles Bellini

B.V.L., de 67 anos, conduzia uma caminhonete GM/S10 com placas de Votuporanga/SP, quando perdeu o controle e o veículo capotou em Cardoso/SP; vítima sofreu ferimentos leves.

Na tarde desta quarta-feira (23), um motorista de 67 anos ficou levemente ferido após à caminhonete GM/S10 que conduzia no sentido Votuporanga/SP a Cardoso/SP capotar, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), próximo ao trevo de Vila Alves.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos o veículo com placas de Votuporanga permaneceu lateralizado na margem esquerda da via. B.V.L., foi socorrido com ferimentos leves até o pronto socorro da Santa Casa de Cardoso, onde recebeu atendimento médico.

As causas do acidente são investigadas.