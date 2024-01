Capotamento deixa jovem ferido na Euclides da Cunha 

Homem de 28 anos foi socorrido e encaminhado a UPA de Jales.

Um jovem de 28 anos ficou ferido em um capotamento registrado no último sábado (27.jan), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Estrela d’Oeste/SP e Jales/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 21h, o veículo que seguia apenas com a vítima, que é morador de São José do Rio Pardo/SP, capotou, parando as margens da pista.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) resgataram e socorreram a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales. O estado de saúde não foi divulgado.

O caso é investigado.