Capotamento deixa jovem ferida em Fernandópolis 

Vítima de 19 anos dirigia veículo em vicinal de acesso de São João das Duas Pontes/SP.

Uma jovem de 19 anos teve escoriações pelo corpo depois de perder o controle do veículo e capotar o Fiat/Uno que dirigia. O fato foi registrado no último domingo (21.ago), no km 6 da vicinal Carlos Gandolfi, que liga Fernandópolis/SP a São João das Duas Pontes/SP.

De acordo com apurado, ela foi socorrida por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Fernandópolis. O estado de saúde não foi divulgado.

As causas do acidente ainda não serão investigadas. O número de capotamento aumentou na via após o recapeamento que deixou um desnível entre a pista e o acostamento.

*Com informações do Região Noroeste