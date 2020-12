Capotamento deixa dois gravemente feridos em rodovia de Fernandópolis 

Motorista de 33 anos e a passageira de 29 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Fernandópolis/SP.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (29), na Rodovia Percy Waldir Semeguini, em Fernandópolis/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista, de 33 anos, seguia com uma picape no sentido Ouroeste/SP a Fernandópolis, quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Ele e uma passageira, de 29 anos, foram socorridos pelas equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Fernandópolis.

Ainda segundo a polícia, a rodovia não precisou ficar interditada e as causas do acidente vão ser apuradas.

Com informações regiãonoroeste