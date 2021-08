Capivaras no meio da rua chamam atenção de motorista em Rio Preto

Achei que fosse lobisomem

Mas e quando você vai usar o banheiro do comércio onde trabalha e se depara com uma capivara ao lado da privada? O que você faria? A Sandra Ruffo, de 34 anos, contou que saiu correndo e gritando.

O animal apareceu no dia 14 de novembro de 2018 em uma lanchonete às margens da BR-153, em Bady Bassitt/SP, cidade a 17 quilômetros de distância de Rio Preto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e retirou o animal do local. Como ele estava com alguns ferimentos, precisou ser levado para um hospital veterinário, onde se recuperou totalmente até ser devolvido à natureza.