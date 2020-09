Capitão da PM faz passinho de dança em live solidária e viraliza; assista o vídeo

Policial trabalha em Araçatuba e participou de live para arrecadar doações para instituições da cidade. Imagens foram compartilhadas por inúmeros perfis em redes sociais, incluindo o do padre Fábio de Melo.

O vídeo de um capitão da Polícia Militar de Araçatuba (SP) dançando durante uma live promovida para arrecadar mantimentos para três intuições viralizou nas redes sociais.

As imagens gravadas na noite de sexta-feira (28) foram compartilhadas por inúmeros perfis, incluindo o do padre Fábio de Melo, que possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. “Meta de vida: ter a malemolência do Capitão Duarte. Aliás, fico muito feliz toda vez que vejo um profissional demonstrando que a alegria não se opõe à autoridade”, escreveu na publicação feita na terça-feira (1º).

A live durou cerca de duas horas e contou com a participação da Banda Regimental de Música da Polícia Militar de Araçatuba. Os passos de dança do capitão duraram pouco tempo, mas o suficiente para ganhar a web.

“Fiz de coração. Foi totalmente espontâneo. Eu não esperava que teria essa repercussão. Achei que estava fazendo algo pontual para Araçatuba. Não imaginava que fosse rodar o Brasil”, diz o capitão do Comando de Policiamento do Interior (CPI-10) de Araçatuba Vander Luís Duarte dos Santos. Ainda de acordo com o capitão, ele sempre gostou de dançar, principalmente black music. “Eu gosto muito Michael Jackson e James Brown. Eu costumo dançar nas festas e em casa. Na hora do trabalho, levamos a sério, mas quando estamos de folga, precisamos fazer o que gostamos”, afirma.

Assista o vídeo:

https://s2.glbimg.com/84PYlebEatHkRA-CfPWrA2FhQ2M=/0x0:650×411/600×0/smart/filters:gifv():strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/X/0/JbH8pKSquuyXh0aBEfAg/ezgif.com-optimize-5-.gif