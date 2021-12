“Capitão América” visita Pediatria da Santa Casa 

Mais do que felicidade e esperança, o “Capitão América” representou a união em prol dos pacientes.

A Pediatria é um lugar de heróis. Tanto os colaboradores, médicos, quanto os jovens pacientes vencem batalhas todos os dias. Nesse ambiente de lutas e vitórias, nada mais propício para a visita de um “Vingador”.

A nova Pediatria da Santa Casa de Votuporanga foi reinaugurada na semana passada e já recebeu uma visita para lá de especial: o “Capitão América”! Acompanhado de seu violão, o super-herói levou alegria para crianças e jovens internados.

Mais do que felicidade e esperança, o “Capitão América” representou a união em prol dos pacientes. A Afupace – Recanto Tia Marlene e a Santa Casa juntos, humanizando ainda mais os atendimentos.

A visita surgiu após um aluno do Recanto Tia Marlene precisar de cuidados especiais no Hospital. “Temos um atendido que está internado na Santa Casa, então, realizei uma visita juntamente com a família, a fim de acompanha-los e dar apoio. Após esse dia, em reunião com a equipe surgiu a ideia de levarmos nosso musicoterapeuta Samuel Silas de Oliveira para a Instituição de saúde, vestido de super-herói, garantindo assim um momento de alegria e remetendo a infância”, explicou a assistente social Bruna Gabriela Moreira Mazetti.

Para a enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio, as crianças precisam desse momento lúdico para uma melhor recuperação. “O brincar é o meio da criança de se comunicar, se desenvolver, se proteger e enfrentar desafios como a hospitalização. Por isso, essa visita é essencial no cuidado da saúde infantil, pensando sempre na saúde de forma ampliada, como o bem-estar físico, psíquico e social”, disse.

Para Samuel, levar a musicoterapia para a Instituição é estimular o cognitivo, através de personagens infantis. “A música em si trabalha o cérebro, atingindo regiões que outras atividades não alcançam. Por isso, bem trabalhada, causa bem-estar, desenvolvendo o hormônio da felicidade. Para o paciente, esse benefício faz toda a diferença em sua recuperação”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a iniciativa. “O melhor parâmetro para a iniciativa foi a reação das crianças e jovens. Eles ficaram vislumbrados com o personagem e a música, transformando o ambiente ainda mais acolhedor e humanizado. Agradecemos imensamente os profissionais do Recanto Tia Marlene por estenderem essa visita a todos os nossos pacientes, contribuindo com nossa assistência”, finalizou.