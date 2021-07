Capelas de Parisi e Votuporanga fazem doação para Santa Casa 

Campanha foi realizada no Corpus Christi e arrecadou 258 litros de leite para o Hospital.

Solidariedade e fé. Assim foi a Solenidade de Corpus Christi neste ano para os fiéis da Capela Nossa Senhora Aparecida, de Parisi, e a Capela Santo Antônio, de Votuporanga. As Igrejas realizaram uma campanha em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência de 53 cidades da região Noroeste paulista.

Assim, a celebração de Jesus vivo na Eucaristia ganhou significado na ação social: levar a fraternidade àqueles que mais precisam. Em uma semana, eles arrecadaram 258 litros de leite para o Hospital.

O padre responsável pelas Capelas, Michel Henrique Garcia Candeu, explicou a ação. “As Igrejas da Diocese de Votuporanga se uniram para fazer doação na a festividade de Corpus Christi em prol da Instituição. Em vista do agravamento da pandemia e o bom atendimento da Santa Casa, as comunidades de Parisi e Santo Antônio mantiveram as colaborações, como de costume”, disse.

Ele agradeceu cada um que ajudou. “A todos os paroquianos de nossa comunidade que gentilmente doaram, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe!”, complementou.

As doações foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Em média, consumimos 1.500 litros de leite por mês, dependendo do cardápio. Disponibilizamos café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa colaboração nos ajuda nesta demanda”, contou o nutricionista João Carlos Bragato.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Agradecemos imensamente às Capelas Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio por terem encabeçado a campanha. E, aos fiéis, por cada contribuição. Esse auxílio reflete na manutenção de nossos atendimentos, salvando vidas”, finalizou.