Capacitação profissional: Prefeitura e SEST SENAT divulgam cursos gratuitos

Serão ofertadas 72 vagas divididas em seis qualificações; interessados devem realizar suas inscrições na unidade do SEST SENAT.

Estar atualizado e bem qualificado é fundamental para quem deseja se manter no mercado de trabalho ou ingressar em uma nova área de atuação. Visando essa necessidade, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgam 72 vagas gratuitas divididas em seis cursos em diversificadas áreas.

As inscrições podem ser feitas no SEST SENAT, que fica na Rua Copacabana, nº 4722, no bairro Parque Santa Felícia. De segunda a quinta-feira, o atendimento é das 7h às 18h30; na sexta-feira, das 7h às 17h30; e, no sábado, das 7h às 11h30.

O telefone para mais informações é o (17)3426-6750 ou (17)3406-1488, ramal 29.

Confira os cursos ofertados:

Básico para Operador de Empilhadeira

Previsto para ser realizado em duas turmas, sendo uma entre os dias 20 e 23 de maio, e a outra entre 3 e 6 de junho, com os módulos: Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos: segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; Procedimentos em situação de emergência e noções sobre prestação de primeiros socorros; entre outros. Para este curso são ofertadas 16 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Minicarregadeira

Previsto para ser realizado de 17 a 25 de junho, com os módulos: Tópicos das Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 11 e NR 12 e Componentes Básicos e Características Técnicas Operacionais das Mini Carregadeiras; Características do Operador de Minicarregadeira, Conversão de Unidades, Manutenção e Conservação do Equipamento e Avaliação; Atividades desenvolvidas com a Minicarregadeira; e aula prática de operação com o equipamento.

Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

Previsto para ser realizado de 3 a 6 de junho, com os módulos: Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Procedimentos em situação de emergência; Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento; Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento. Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Formação para Operador de Pá Carregadeira

Previsto para ser realizado de 15 a 23 de junho, com os módulos: Medidas de controle dos riscos: Equipamentos de Proteção Coletiva; EPCs e Equipamentos de Proteção Individual, EPIs; Funcionamento das proteções: como e por que devem ser usadas ,Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, regulagem, lubrificação e manutenção com segurança, Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Como, por quem e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida. Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Logística – Conceitos e Aplicações

Previsto para ser realizado de 17 a 21 de junho, com os módulos: Definição e Importância da Logística; Objetivos e razões para o surgimento da logística: curvas de custos logísticos, conceito de trade-off; A cadeia logística; As Atividades Logísticas: Atividades Primárias da Logística: Processamento de Pedidos, Manutenção de Estoque e Transporte; Atividades de Apoio a Logística: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação do produto e manutenção de informação; A evolução da logística. Para este curso são ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos.

Formação Completa Excel

Previsto para ser realizado de 10 a 27 de junho, com os módulos: Excel Básico, Planilha Excel: inserir dados e formatar planilha; Usando fórmulas básicas e gerar gráficos no Excel; Excel Intermediário, Gráficos e Planilhas; Fórmulas absolutas e tabela dinâmica;

Excel Avançado, Tabela Dinâmica e Gráfico Dinâmico; Função PROCV e PROCH; Função CONT.VALORES e Função CONT.SE; Função SOMA.SE e Vínculos e Formato Condicional. Para este curso são ofertadas 12 vagas para pessoas a partir de 14 anos.

